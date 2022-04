Alvin, è accaduto a L’Isola dei famosi: “Sottoposti a condizioni estreme”

L’Isola dei famosi, Alvin racconta le difficoltà in Honduras: “Sottoposti a condizioni estreme”

L’Isola dei famosi è certamente uno dei reality più tosti della tv italiana, certamente per quanto riguarda il punto di vista fisico. Il noto e ormai storico inviato del programma Alvin, nel corso di una intervista rilasciata a TV Sorrisi e canzoni, ha parlato del dietro le quinte del format di Canale Cinque, che spesso mette a dura prova non solo i concorrenti impegnati in Honduras, ma anche la squadra che lavora al programma. Alvin ha infatti ammesso come più volte tecnici e addetti si siano ritrovati a fare i conti con imprevisti e momenti tosti:

Se le condizioni sono critiche per i naufraghi lo sono anche per noi che lavoriamo con il maltempo. Sei sempre sottoposto a condizioni estreme, devi essere pronto a superare le avversità e far arrivare a Milano quello che accade qui nonostante la distanza e le otto ore di fuso

Alvin sulle difficoltà dei concorrenti a L’Isola dei famosi: “Conoscono il regolamento”

Proseguendo l’intervista rilasciata a TV Sorrisi e canzoni Alvin ha poi parlato anche delle difficoltà dei naufraghi legate alle regole del gioco, tra cui quelle alimentari, spesso causa di abbandono al gioco. I concorrenti infatti si ritrovano in più occasioni a fare i conti anche con la fame, ma Alvin non si sente più di tanto in imbarazzo: “I ragazzi sanno quali sono le regole del programma e le hanno accettate. Però per non farli star male evito di mangiare davanti a loro, al massimo bevo” – ha rivelato l’inviato de L’Isola dei famosi -.

Alvin ammette su L’Isola dei famosi: “Nelle ore libere ci si annoia”

Alvin, chiamato nei giorni scorsi a fare un importante chiarimento, ha parlato anche del poco tempo libero che i tecnici e inviati hanno a disposizione in Honduras lavorando a L’Isola dei famosi. “Di tempo libero non ne resta molto, ma quando abbiamo qualche ora ci si annoia”.