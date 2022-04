Ascolti La pupa e il secchione cresce, Barbara d’Urso: “Italia 1 terza rete”

La pupa e il secchione show cresce negli ascolti con la semifinale: tutti i dati

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del reality show condotto da Barbara d’Urso. Ovviamente i colpi di scena non sono certo mancati. Ma come saranno andati gli ascolti della tanto attesa semifinale? Molto bene. Difatti il programma di Italia 1 ha intrattenuto quasi 1 milione e 300 mila telespettatori con l’8.75% di share. Nel target commerciale il reality show ha toccato oltre il 10%, mentre tra i giovanissimi il 16.13%. Il diretto competitor rappresentato da Rai2, che ha trasmesso il film Come ti divento bella, si è invece fermato al 4.62% di share.

Barbara d’Urso al settimo cielo per i risultati Auditel del suo reality show: “Italia 1 è la terza rete”

Ovviamente la popolare conduttrice non ha potuto esimersi dal commentare gli ascolti de La pupa e il secchione. E difatti giusto poco fa ha pubblicato su twitter un lungo post in cui ha fatto notare che grazie al suo programma la rete giovane Mediaset si è piazzata subito dopo le due ammiraglie (il post è disponibile dopo questo paragrafo):

“Salgono gli ascolti de La pupa e il secchione show…Italia 1 terza rete più vista dopo la partita di Canale5 e la serie di Rai1 in una serata superaffollata!!!”

La presentatrice, che continuerà ad andare in onda con il suo Pomeriggio 5 fino a fine giugno, ha poi tenuto ad evidenziare che ieri sera il suo programma ha toccato il picco con il 17% di share e 2 milioni di telespettatori.

Salgono gli ascolti de #LaPupaEilSecchioneShow❤️Italia1 terza rete più vista dopo la partita di Canale5 e la serie di Rai1 in una serata superaffollata!!Picchi del 17% e di 2milioni! Vi amo❤️ E #Pomeriggio5 vola negli ascolti con il 17% di share!Grazieeee!❤️ #colcuore❤️ pic.twitter.com/nDOp6cz6W4 — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) April 27, 2022

Pomeriggio 5 segna un nuovo record: la puntata di ieri ha totalizzato il 17% di share

Giornata d’oro quella di ieri per Barbara d’Urso. Difatti quest’ultima ha anche segnato un nuovo record stagionale con il suo programma pomeridiano, che proprio ieri ha totalizzato ben il 17% di share con quasi 1 milione e 800 mila telespettatori perdendo di pochissimo il confronto con Alberto Matano e la sua La vita in diretta. E la conduttrice su twitter ha quindi voluto ringraziare tutti i telespettatori per l’enorme affetto ricevuto anche questa volta: “E faccio notare che Pomeriggio Cinque vola negli ascolti con il 17% di share! Grazieeee! Col cuore…”