Cecilia Rodriguez stronca Soleil: “Felice che tra lei e Jeremias sia finita”

Jeremias Rodriguez, sua sorella Cecilia spara a zero sulla sua ex Soleil Sorge: “Quando loro si sono lasciati ero contenta”

In queste ultime ore Cecilia Rodriguez è stata ospite nel programma web Casa Chi per parlare di suo fratello Jeremias all’Isola dei Famosi con suo padre Gustavo. In questa occasione la giornalista le ha ricordato che in passato proprio suo fratello e Soleil Sorge sono stati insieme, cogliendo la palla al balzo per chiedere in che rapporti sono rimaste. La fidanzata di Ignazio Moser ha subito rivelato di non aver avuto più alcun tipo di rapporto con Soleil, aggiungendo di essere stata contenta che comunque abbiano deciso di lasciarsi:

“Eravamo cognate e ci vedevamo…Andavamo anche d’accordo eh! Però non ho coltivato questo rapporto…Quando loro si sono lasciati ero contenta…Lo ammetto!”

Soleil Sorge, Cecilia Rodriguez non si nasconde dietro ad un dito: “Non siamo mai state amiche”

Successivamente Cecilia Rodriguez, sempre in questo suo intervento nel programma web Casa Chi, ha comunque tenuto a precisare di non aver mai avuto niente contro Soleil Sorge, arrivando anche a frequentarla nel periodo in cui è stata la fidanzata di suo fratello Jeremias, sul quale Antonio Zequila ha lanciato pesanti accuse. Tuttavia la giovane sorella di Belen non ha però negato che con Soleil non è mai riuscita a creare un rapporto d’amicizia:

“Ci siamo sempre viste, frequentate…Ma non abbiamo mai avuto un rapporto di amicizia…Non siamo rimaste amiche e non lo siamo mai state…”

La fidanzata di Ignazio Moser, il quale è stato messo in difficoltà da un’ex naufraga, ha poi dichiarato che quando una persona chiude con un Rodriguez chiude con tutta la famiglia.

Cecilia Rodriguez su suo fratello Jeremias confessa: “Cerca i rapporti umani”

Successivamente Cecilia Rodriguez ha rivelato alla conduttrice di Casa Chi che suo fratello Jeremias ha sempre preferito i rapporti umani a quelli artefatti che si possono creare spesso e volentieri nel mondo dello spettacolo:

“Lui cerca i rapporti umani, proprio del mondo dello spettacolo non gli interessa…”

Cecilia ha quindi confessato che suo fratello Jeremias Rodriguez non si è mai trovato a suo agio in determinate situazioni: “E’ tutto tranne che artistico…”