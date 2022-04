Cugini di Campagna in lutto, morto il cantante Kim: il saluto della band

Morto Marco Occhetti Kim dei Cugini di Campagna, l’ultimo saluto del resto del gruppo: “Ti ricorderemo con affetto”

Nelle scorse ora ha rattristato tutti la morte improvvisa del cantante Marco Occhetti, noto come Kim, che è stato membro dei Cugini di Campagna dal 1986 al 1994. E dopo ore di silenzio, i componenti restanti del gruppo hanno voluto ricordare l’amico e collega con un saluto sui social. Tramite la pagina ufficiale della band, infatti, si legge:

“Un saluto al nostro fraterno amico KIM, di cui abbiamo appreso la dipartita. Ti ricorderemo con affetto. R. I. P. I Cugini di Campagna”.

Poche e semplici parole ma sentite per ricordare l’ex collega che con loro aveva condiviso un pezzo importante di carriera artistica.

Cugini di campagna in lutto per la morte del loro ex cantante: cause della morte

Il cantante ex membro del gruppo si è spento nella serata di venerdì 22 aprile improvvisamente, per un arresto cardiocircolatorio. A darne notizia è stata la figlia Giulia su Facebook con un lungo e commosso messaggio:

“Come avrete potuto leggere, purtroppo ieri sera papà è venuto a mancare. Ringrazio tutti per i messaggi che gli avete scritto. Papà era un casinaro e gli sarebbe piaciuto avere tanta gente intorno a ricordarlo.”

E subito dopo ha anche annunciato che i funerali si sarebbero tenuti oggi a Fiano Romano. Gli altri componenti del gruppo freschi della partecipazione all’Isola dei famosi, tra cui Ivano e Silvano Michetti (quest’ultimo squalificato ufficialmente dopo poche ore della sbarco), lo hanno salutato nelle scorse ore attraverso un post sui social.

Chi era l’ex cantante del noto gruppo scomparso improvvisamente nelle scorse ore: carriera

Marco Occhetti era nato a Roma il 24 dicembre 1959 era approdato come voce e chitarra del noto gruppo nel 1986, prendendo il posto di Paul Manners, e vi era rimasto fino al 1994. Dopo il suo addio è stato sostituito da Nick Luciani, attuale componente del gruppo. Chiusa l’esperienza con la band ed il periodo di successi e tour in giro per il mondo, di lui non si era più sentito parlare, finché qualche anno fa, in alcune interviste, aveva raccontato di essere finito a suonare per le strade di Roma e di trovarsi in difficoltà economiche.