Davide Silvestri non lo nasconde più: arriva l’annuncio inaspettato a Verissimo

Silvia Toffanin spiazza Davide Silvestri: “Sono venuta a sapere di una cosa molto importante”

Sul finire della puntata di oggi di Verissimo la popolare conduttrice ha intervistato il famoso attore, che non è riuscito a vincere quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip solo per un soffio. E in questa occasione la conduttrice ha subito messo spalle al muro il suo ospite, che non ha nascosto di essere rimasto davvero spiazzato. Cosa ha detto? In pratica gli ha rivelato di essere venuta a conoscenza che presto convolerà a nozze con la sua Alessia: “Sono venuta a sapere di una cosa molto importante…Tu ti sposi…” E l’attore ha dapprima strabuzzato gli occhi, e successivamente si è limitato a dire:

“Come mi sposo? Chi te l’ha detto? Io non capisco come facciate a sapere certe cose…”

Verissimo, ospite lo annuncia per la prima volta: “Mi voglio sposare con la mia compagna Alessia”

Davide Silvestri, dopo lo choc iniziale perchè mai si sarebbe aspettato che Silvia Toffanin lo fosse venuto a sapere, ha confermato che la volontà di convolare a nozze con la sua compagna di sempre c’è assolutamente:

“L’idea c’è…Certo che mi piacerebbe molto…Si, te lo dico…Sto programmando…Sto pensando di fare questo grande passo molto presto…”

Successivamente l’ospite, che giorni fa ha avuto qualche problema di troppo sui social, ha anche dichiarato di aver contattato il suo amico Barù per l’organizzazione della festa dopo il matrimonio:

“Gli ho detto che se dovessi fare questa cosa di volerlo con una griglia…Non so…Uno street food…Qualcosa di molto randagio…”

Il nobile ha poi rivelato oggi in diretta che è stato lui ad aver dato questa informazione alla presentatrice.

Davide dichiara: “Jessica Selassiè verrà invitata al mio matrimonio”

Successivamente la Toffanin ha chiesto al suo ospite a Verissimo se al suo matrimonio con Alessia inviterà anche la vincitrice del Grande Fratello Vip. E quest’ultimo ha subito risposto affermativamente, non facendo mistero di non avere alcun motivo per non invitarla:

“Ma perchè no? Io non ho mica nulla nei suoi confronti…Perchè non dovrei invitarla?”

Ha poi preso la parola Barù per fare una battuta delle sue: “Invitala, almeno così la vedo finalmente…”