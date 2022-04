Detto Fatto, Jonathan stronca Jennifer Lopez: “Conosciuta, per nulla simpatica”

Jonathan senza freni su Jennifer Lopez nel programma di Rai2: “L’ho conosciuta e non è per nulla simpatica”

Anche oggi, giovedì 21 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Detto Fatto senza la conduttrice Bianca Guaccero e con al timone gli altri componenti della cricca. Ed immancabile è anche la rubrica di Jonathan la Detto Fatto Parade incentrata sui matrimoni vip. Tuttavia l’opinionista non ha speso delle belle parole sulla pop star americana Jennifer Lopez, pronta alle nozze con l’attore Ben Affleck. L’opinionista italo-israeliano, infatti, l’ha stroncata:

“Io l’ho conosciuta anni fa e posso dire che non è per nulla simpatica!“

aggiungendo che quando lavorava per una trasmissione Mediaset (per l’esattezza Verissimo di Silvia Toffanin n.d.r.).

Detto Fatto, l’opinionista stronca con una battuta velenosa la star americana: “Fa figli in base al valore degli anelli”

Che a l’opinionista Jennifer Lopez non sia per nulla simpatica lo si evince oltre che dalle sue parole anche dal fatto che durante la sua rubrica nel programma di tutorial di Rai2 ha fatto una battutaccia velenosa alla star americana. Dopo aver elencato tutti i mariti e fidanzati della Lopez e i costosi anelli di fidanzamento che le hanno regalato sottolineando l’alto costo di quello offertole dall’ex marito Mark Anthony, Jonathan Kashanian ha lanciato una stoccata:

“Lei sicuramente avrà pensato facciamo due figli insieme perché l’anello merita.”

Subito dopo nella sua personale classifica di matrimonio vip ha parlato anche Simona Izzo, presente in collegamento, e Ricky Tognazzi e delle prossime nozze tra Laura Pausini ed il marito Paolo Carta annunciate in queste giorni dopo tanti anni di convivenza.

Bianca Guaccero assente nel suo programma, Jonathan ammette: “Mi manca averla accanto”

La conduttrice e attrice pugliese è assente a Detto Fatto perché positiva al Covid ma tuttavia spera di tornare in forma per il gran finale di edizione che sarà giovedì 5 maggio. Oggi l’opinionista sottolineando come i due siano gli unici single in studio, gli altri componenti della cricca sono infatti sposati o fidanzati, ha ammesso sconsolato: “Oggi che parleremo di coppie e matrimoni mi manca avere Bianca accanto, una bacio e torna presto che ti aspettiamo”