Don Matteo tornerà a fine stagione? Chi erano quegli uomini? Le ipotesi

Cambia tutto in Don Matteo: che fine ha fatto Terence Hill?

Che fine ha fatto Don Matteo? E’ quello che, oltre ai milioni di fedeli telespettatori, si chiederanno per il resto della stagione anche gli altri personaggi della nota fiction, soprattutto il maresciallo Cecchini (Nino Frassica), convinto almeno nelle battute iniziali che il nuovo arrivato non sia un vero sacerdote. E intanto cresce la curiosità del pubblico che si chiede che fine abbia fatto il personaggio di Terence Hill, che in un commovente e sorprendente finale ha lasciato Don Matteo, con un’uscita di scena che tutto sembra tranne qualcosa di definitivo. Nelle ore immediatamente successive alla messa in onda della puntata si è parlato di un bluff, visto che secondo i più attenti telespettatori si tratterebbe di un arrivederci. Abbiamo lasciato il parroco di Spoleto salutare tutti i membri della canonica, passando per le loro stanze. Poi gli attimi in chiesa, guardando il crocifisso in lacrime prima di entrare in una macchina nera scortato da due persone, che potrebbero essere anche dei volti del Vaticano.

Raoul Bova entra in scena: svolta epocale nella fiction

La puntata di questa sera di Don Matteo si preannuncia carica di emozioni e colpi di scena. Spoleto si risveglierà con l’amara notizia della scomparsa di Don Matteo, che sarà sostituito da Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Un prete che è stato messo in carica proprio dal personaggio di Terence Hill e stasera in una delle scene della quinta puntata assisteremo anche ad un contatto tra i due attori. Quello che è certo è che si tratta di una svolta epocale per la serie di Rai Uno, che per la prima volta andrà in onda senza il suo storico protagonista.

Don Matteo tornerà o sarà un addio definitivo? Le ipotesi

Prima dell’inizio di Don Matteo 13 difficilmente il pubblico avrebbe pensato di avere anche una minima speranza di rivedere Terence Hill tornare nella fiction. Mano a mano però, anche stando alle dichiarazioni dell’attore, l’ipotesi ha iniziato a farsi sempre più largo e la scena finale dell’ultima puntata, quella dell’addio del prete, ha lasciato clamorosamente aperta la porta. E’ possibile un ritorno nella puntata finale? Sicuramente non va escluso il colpo di scena.