Eleonora Daniele, dolore privato insuperabile: “Notti di lacrime”

Eleonora Daniele torna a parlare del dolore per la morte del fratello: “Notti di pianto”

Eleonora Daniele da anni è al timone di Storie Italiane, programma del mattino di Rai1 incentrato su fatti di cronaca e di spettacolo. Ma la conduttrice venete qualche anno fa è stata colpita da un terribile lutto, la morte dell’amato fratello Luigi, affetto da autismo. Eleonora Daniele per raccontare la sua vicenda e sensibilizzare su questa tematica ha scritto il libro Quando ti guardo negli occhi e, in una lunga intervista concessa a Gente, ha confessato che scrivere questo libro non è stato per nulla facile:

“Scriverlo è stato liberatorio ma non facile. Mi è costato notti di pianto perché ricordare è un po’ rivivere e fa male. Ma ne è valsa la pena. Se queste pagine possono essere d’aiuto a chi vive una realtà come quella di Luigi ne sono felice.”

Eleonora Daniele torna a parlare di un altro figlio: “Mi piacerebbe non lasciare sola Carlotta”

Nella vita fortunatamente si alternano momenti brutti e gioiosi ed Eleonora Daniele se nel 2015 ha perso l’amato fratello Luigi, due anni fa ha coronato il sogno di diventare mamma con l’arrivo della piccola Carlotta. E la conduttrice di Storie Italiane durante l’intervista non ha nascosto la sua voglia di allargare la famiglia:

“Mi piacerebbe non lasciare da sola Carlotta, farle capire quando è bello crescere avendo della compagnia. Io lo so bene ho due sorelle oltre che Luigi, che ora non c’è più. Ma alla fine bisogna fare i conti con il tempo che passa.”

Storie Italiane, Eleonora Daniele rivela: “Mia figlia ha cambiato anche il mio modo di condurre”

Infine Eleonora Daniele (che di recente ha rivelato il dramma di una collega) ha rivelato che sua figlia Carlotta è riuscita a cambiare anche il suo modo di condurre Storie Italiane: “Ha riacceso la parte più dolce e generosa della mia anima.”