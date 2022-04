Floriana Secondi, lo sfogo sull’Isola: “Ho dovuto fare i conti con…”

Floriana Secondi racconta un periodo difficile: “Ho avuto un bruttissimo incidente da ragazzina”

Floriana Secondi una ex protagonista de L’Isola dei Famosi, è stata ospite del format dedicato al programma e condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri sulla piattaforma Mediaset Infinity. L’ex naufraga dopo aver ribadito ancora una volta che è non è stato semplice essere legata ad Antonio Zequila, ha raccontato un periodo difficile della sua vita che ha un po’ determinato la sua presenza in Honduras: “Non dimentichiamo che ho avuto un incidente bruttissimo alla colonna vertebrale quando ero più ragazzina, sono stata tre mesi ricoverata in ospedale, non muovendo più le gambe”. A questo punto si è sfogata sul percorso fatto nel reality: “Facevo i conti con la mia schiena, ho pianto quattro giorni e quattro notti anche se poi non si è visto anche se il programma non dà risalto a certi escamotage, giustamente non è bello vedere una persona che piange la notte”.

L’ex naufraga l’ha confessato: “Ecco chi vorrei vincesse questa edizione”

Dopo la partecipazione al seguitissimo reality show che vede al timone Ilary Blasi, l’ex naufraga Floriana Secondi ha concesso un’intervista al format Isola Party e per iniziare ha dichiarato: “Sono felicissima di essere tornata in Italia, ringrazio le persone che hanno creduto in me, non avrei mai voluto fare l’isola delle coppie, questa è stata la prima cosa che mi ha devastata completamente, la difficoltà è stata questa iniziale, poi c’è stato il cordone ombelicale con il grande Zequila. Avrei voluto partecipare a questo programma già tantissimi anni fa, era inevitabile che io e lui arrivassimo a litigare”. L’ex naufraga dopo aver ammesso che in Honduras avrebbe dovuto stare un po’ più calma, ha aggiunto: “Il pubblico è molto gentile con me, ci sono persone che mi accettano per quello che sono, e aspettano un pochino di più per giudicare”. Inoltre la 44enne a un fan che le ha chiesto chi secondo lei vincerà questa edizione ha risposto:

“Io vorrei vincesse un ragazzo signore che è entrato in corsa, si chiama Nick Luciani, è veramente una scoperta, è un uomo che non fa litigate inutili, è un grande costruttore, pescatore, mi piacesse vincesse una persona morbida come lui”.

Subito dopo l’ex naufraga ha aggiunto: “Però so benissimo che vincerà Nicolas Vaporidis, difficile che mi sbaglio”.

Ignazio Moser fa un complimento alla ex concorrente: “Hai portato la tua impronta”

L’ex naufraga inoltre ha precisato che ciò che è venuto fuori di lei in Honduras non è la realtà, ma per iniziare si è espressa sull’esperienza al GF: “Io vengo da un programma dove sono stata giudicata sin dall’inizio, sono stata in nomination dal primo giorno fino all’ultimo quindi io sono figlia dei reality”. Dopo che la 44enne ha detto: “Mi aspettavo si vedesse un po’ di più, è stata una reazione a catena la mia uscita”, è stata elogiata da Ignazio Moser: “Sei una di quei concorrenti tra quelli che sono usciti che più ha portato la sua impronta sull’Isola“.