Francesca Fialdini addolorata: “Sto ricevendo tante richieste di aiuto”

Scritto da Liliana Morreale , il Aprile 26, 2022 , in Personaggi Tv

Francesca Fialdini e la triste riflessione sui social: “Sto ricevendo tante richieste di aiuto”

La conduttrice di Da noi a ruota libera ieri 25 aprile in seconda serata su Rai3 ha concluso la terza edizione di Fame d’amore, programma serio e crudo che racconta le storie di ragazzi e ragazze alle prese con i disturbi alimentari. Ogni puntata è stata un viaggio all’interno delle vite di queste persone con alle spalle vicende difficili e dure. E la conduttrice poche ore fa su Instagram ha voluto ringraziare quanti l’hanno seguita traendo anche forza da questo programma. Nel dettaglio la conduttrice si è mostrata addolorata e riflessiva:

“Sto ricevendo tante richieste di aiuto o semplici racconti di vita, in cui vi mettete a nudo senza paura di sentirvi giudicati. È bello sapere che un programma TV possa avere questa forza, e che forse vi siamo stati utili davvero.”

Fame d’amore, la conduttrice chiude la 3^ edizione: “Consapevoli dei colpi allo stomaco”

Francesca Fialdini, sempre sui social, ha continuato così il suo bilancio delle dure storie raccontate nella sua trasmissione:

“Abbiamo osato ma questo non vi ha spaventato, avete seguito le storie di questa edizione di #famedamore con apertura e senso critico. Ne siamo felicissimi. Eravamo consapevoli dei colpi allo stomaco che vi avremmo dato eppure…”

Del resto nelle scorse settimane, ospite da Alberto Matano a La vita in diretta per presentare la nuova edizione aveva ammesso che è stata molto dura affrontare certe realtà e che anche i telespettatori avrebbero assistito a storie più difficili delle precedenti edizioni.

Francesca Fialdini divisa tra Da noi a ruota libera e Fame d’amore: gli ascolti dei programmi

In questa stagione televisiva la conduttrice toscana si è divisa tra due programmi completamente diversi tra loro per stile, orario e soprattutto argomenti trattati. Ogni domenica pomeriggio tiene compagnia ai telespettatori di Rai1 con il suo talk che nella scorsa puntata, dove ha fatto una dichiarazione spiazzante, ha avuto un parterre di ospiti di tutto rispetto, dall’attore Roberto Farnesi che ha fornito anticipazioni sulle ultime puntate de Il paradiso delle signore a Francesca Fagnani che è ritornata ad attaccare Elettra Lamborghini raggiungendo degli ottimi ascolti. Mentre per quanto riguarda gli ascolti del programma di Rai3 incentrato sui disturbi alimentari l’ultima puntata è stata vista da 740.000 spettatori con il 5.36%.