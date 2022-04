Il paradiso delle signore, attrice di Roberta è incinta: lieto evento per Antonio

Federica De Benedittis (Roberta della seguita soap di Rai1) annuncia la gravidanza: “Custodito un segreto”

Federica De Benedittis è incinta! L’attrice che ha impersonato Roberta ne Il paradiso delle signore è in dolce attesa e lo ha annunciato tramite il suo profilo Instagram: “Abbiamo custodito questo “segreto” per mesi. Custodire deriva da custode. Il custode ha cura, preserva dai pericoli, provvede alle necessità.”

“Per me in questi mesi è stato necessario fare un passo indietro… dai social, dalla frenesia quotidiana, dal caos e godermi attimo dopo attimo, cambiamento dopo cambiamento, per prepararmi al meglio ad accogliere questa sconvolgente, stupefacente, folle novità che ormai da mesi cresce dentro di me. La vita, che cosa meravigliosa!”

Lei ed il marito Giulio Maria Corso, anche lui attore ed anche lui ha recitato nella soap di successo nel ruolo di Antonio Amato, presto diventeranno genitori.

Il paradiso delle signore, lieto evento per Roberta e Antonio: Giulio Corso presto papà

L’annuncio della gravidanza di Federica De Benedittis è stato dato dai diretti interessati. Entrambi hanno postato la stessa foto visibile all’inizio dell’articolo e l’attore di Antonio ne Il paradiso delle signore ha invece ammesso semplicemente:

“È la notizia più bella che potrò mai darvi”

Ringraziando anche lui la fotografa per gli scatti. L’annuncio del lieto evento dei due attori è stato sommerso di like e commenti anche da altri attori nel cast della soap come Neva Leoni, Giulia Arena, Giulia Vecchio, Pietro Masotti, Ilaria Rossi e tanti altri. Nei mesi scorsi l’attrice era intervenuta per smentire la notizia della sua gravidanza perché non vera. Adesso, invece, è reale ed i due presto diventeranno genitori per la prima volta.

Finale di stagione della soap: Roberta ed Antonio non sono ritornati a Milano

I due attori hanno lasciato la seguita soap di Rai1 per seguire altri progetti. L’attore è apparso nella serie Netflix Luna Park ed in quella di Canale 5 Il silenzio dell’acqua 2. L’attrice invece ha recitato in una puntata de Il commissario Montalbano dal titolo Salvo Amato, Livia Mia. Entrambi non sono apparsi nel gran finale di stagione de Il paradiso delle signore che è andato in onda oggi e che si è concluso con le nozze tra Anna e Salvo.