Ilary Blasi sempre più lanciata: “Dopo L’Isola nuovo progetto” dice Dandolo

Ilary Blasi pronta a tornare in prima serata su Canale 5 dopo il reality: la bomba di Dandolo

Al momento la popolare conduttrice è alla guida de L’Isola dei Famosi ottenendo un discreto successo. Per lei però pare che Mediaset abbia in serbo un nuovo progetto. Di cosa si tratta? Alberto Dandolo, sull’ultimo numero del settimanale Oggi, ha rivelato di essere venuto a conoscenza che la conduttrice nella prossima stagione Tv presenterà un programma nuovo di pacca:

“Forse non tutti sanno che il Biscione sta studiando per lei un nuovo e blindatissimo progetto in prima serata per la prossima stagione Tv…”

Come ha già rivelato lo stesso giornalista questo progetto pare sia ancora TOP SECRET. Che programma sarà? Un nuovo reality show?

L’Isola dei Famosi si allunga di 5 puntate: arriva la conferma di Alberto Dandolo

Il popolare giornalista, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Oggi uscito poche ore fa in tutte le edicole, dopo aver rivelato che Ilary Blasi, la quale ha espresso la sua opinione su Barbara d’Urso, condurrà presto un nuovo programma in prima serata su Canale 5, ha anche colto la palla al balzo per confermare tutte le indiscrezioni circolate sul possibile allungo del reality show: “Confermo che Mediaset ha deciso di allungare il reality show di ben 5 puntate…” E chissà come reagiranno i concorrenti nel momento in cui verrà comunicato loro questa clamorosa decisione.

Ilary Blasi, il giornalista svela: “Mediaset è felice dei risultati che sta ottenendo”

Alberto Dandolo ha poi concluso questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Oggi asserendo di aver saputo che Mediaset pare sia decisamente soddisfatta dei risultati Auditel che sta ottenendo la popolare conduttrice alla guida di quest’ultima assai turbolenta edizione de L’Isola dei Famosi, visto ciò che sta succedendo a Cayo Cochinos:

“Ilary Blasi sta conducendo con buoni risultati d’ascolto l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi…”

Insomma dopo i risultati deludenti ottenuti alla guida della prima (e con tutta probabilità ultima) edizione del tale show vip Star in the star, la conduttrice è riuscita a risalire la china. E chissà quale altro programma condurrà nella prossima stagione Tv.