Isola dei Famosi, Ilona Staller rischia di finire in carcere: il retroscena choc

Ilona Staller rischia di finire in manette: il clamoroso retroscena svelato dal suo avvocato

La popolare naufraga è senza ombra di dubbio una delle protagoniste assolute di quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Difatti l’ex attrice di film per adulti, grazie alla sua innata simpatia e schiettezza, è riuscita a conquistare il cuore di milioni di telespettatori. Forse però non tutti sanno che ha avuto un passato non facile. Di cosa si tratta? Come riportato dal magazine Nuovo molti anni fa è stata accusata di aver rapito il figlio. Tuttavia il suo avvocato è riuscito a farla assolvere da questa accusa, anche se purtroppo ha svelato un retroscena choc. Di cosa si tratta? In pratica, come ha confessato il suo avvocato, se per qualsiasi ragione la concorrente dovesse fare scalo a New York una volta eliminata dal reality rischierebbe seriamente di finire in carcere.

L’Isola dei Famosi: svelato il motivo per cui la popolare naufraga rischia di finire in carcere

In tanti si staranno ovviamente chiedendo il motivo per cui Cicciolina rischierebbe di finire in carcere se dovesse mettere piede a New York, nonostante sia stata assolta dalla gravissima accusa di aver rapito il figlio. A tal proposito ha fatto chiarezza sul settimanale Nuovo l’avvocato della concorrente, la quale giorni fa ha dato scandalo nel reality grazie alle sue confessioni intime:

“Purtroppo non è mai stato revocato l’ordine di arresto cautelare, nonostante la sentenza passata in giudicato abbia pienamente assolto Ilona…”

Insomma non c’è dubio che questa faccenda rappresenti una bella grana per la naufraga del reality show di Ilary Blasi.

L’avvocato di Cicciolina non lo nasconde: “Per me ha abbandonato il suo personaggio”

Successivamente la giornalista del magazine Nuovo ha fatto presente all’avvocato che udienza dopo udienza è nato un bel feeling con la sua assistita, che al momento è impegnata all’Isola dei Famosi. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, ha subito dichiarato che tra loro è nato un profondo affetto reciproco:

“Con me Ilona Staller ha abbandonato il suo personaggio ed è stata veramente sè stessa, come sta capitando anche in questo reality…”

E in effetti giorno dopo giorno l’ex attrice di film per adulti ha guadagnato la stima della maggior parte dei telespettatori.