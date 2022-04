Isola dei Famosi, preoccupazione per la madre di Marco Cucolo: “Ha fobie”

La madre è preoccupata per il figlio: “E’ pieno di fobie, ma deve cavarsela”

Uno dei concorrenti che più stanno dando soddisfazione al pubblico è senza dubbio Marco Cucolo, che sta insieme a Lory Del Santo da nove anni. I due sono più innamorati che mai e come coppia risultano davvero divertenti agli occhi del pubblico. A parlare di lui ci ha pensato sua madre in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv dove è apparsa piuttosto preoccupata per lui dicendo che “è pieno di fobie” e ammettendo di essere un po’ in pensiero, d’altronde l’esperienza isolana è davvero dura per chiunque e soprattutto per chi non ci è abituato. Ora come ora “deve cavarsela” e senz’altro quest’esperienza gli farà bene e lo temprerà ancora di più nella vita di tutti i giorni.

Marco Cucolo e Lory Del Santo: la mamma di lui svela cosa pensa della loro relazione

Da nove anni stanno insieme, Lory Del Santo e Marco Cucolo, e tra loro non sembra non esserci mai stato né uno screzio né uno sgarbo, e chissà che dopo quest’esperienza isolana i due non decidano di convolare a nozze per suggellare questa loro unione incredibile. La mamma di lui ha dichiarato che è un problema loro e che magari dopo l’esperienza decideranno di sposarsi. Quando la madre scoprì che suo figlio era fidanzato con Lory (che ha rischiato di morire), che è molto più grande dal punto di vista anagrafico, fece un ragionamento encomiabile: avrebbe dovuto appoggiare suo figlio oppure metterglisi contro ottenendo il suo disprezzo? Comunque sia lei ha fatto la scelta giusta.

L’Isola dei Famosi, la madre del concorrente fa notare: “E’ sovrappeso”

Il simpatico Marco Cucolo a L’Isola dei Famosi sta facendo divertire tutti quanti, con le sue fobie, le sue uscite spiritose, e il suo amore incondizionato per Lory Del Santo. La mamma di lui (Lina Rossi) nota che è un po’ in sovrappeso e che quest’occasione televisiva è perfetta per rimettersi in forma. Di sicuro lui è diventato il beniamino dell’opinionista Nicola Savino che non perde mai l’occasione di imitarlo e così facendo lo rende sempre più simpatico agli occhi dei telespettatori che seguono il programma il lunedì e il giovedì sera.