Isola, Nicolas Vaporidis asfaltato dalla sua ex compagna: la frecciata velenosa

Cristiana Capotondi non ha pietà del naufrago de L’Isola: “Io mi tuffo nell’informazione di La 7”

Nicolas Vaporidis, dopo aver ottenuto tanto successo nel mondo del cinema (rimarrà un cult il film Notte prima degli esami), ha deciso di rimettersi in gioco partecipando al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. E fino a questo momento è stato nel bene o nel male uno dei protagonisti assoluti. Oggi proprio la sua ex fidanzata, nonché popolarissima attrice, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Corriere della sera. Ed in questa circostanza il giornalista non ha potuto esimersi dal farle una domanda sul suo ex impegnato nel reality. Quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito colto l’occasione per lanciargli una frecciata nemmeno troppo velata:

“Nicolas concorrente del reality show? Io preferisco tuffarmi nell’informazione di La 7 e nei film sulle piattaforme streaming…”

Nicolas Vaporidis e il suo film più celebre, ex fidanzata svela: “Straordinario lavoro di gruppo”

Successivamente il giornalista de Il Corriere della sera ha poi voluto chiedere a Cristiana Capotondi com’è stato recitare al fianco del suo ex fidanzato nel film cult Notte prima degli esami. E quest’ultima non ha fatto mistero che è stata un’esperienza formidabile, che ovviamente l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo:

“Notte prima degli esami e Nicolas? Un film pazzesco. Uno straordinario lavoro di gruppo. Io mi ero appena laureata…”

E sicuramente anche il naufrago de L’Isola dei Famosi, che in diretta da Ilary Blasi si è sfogato amaramente ammettendo il suo errore, conserverà un bellissimo ricordo di quell’esperienza, anche perchè il suo successo nel mondo del cinema è partito proprio da lì.

Isola dei Famosi, il passato del famoso naufrago: cosa ha detto la sua ex compagna

Il portale Biccy.it ha anche riportato delle vecchie dichiarazioni di Cristiana Capotondi a Le Iene. In questa occasione ha parlato della sua passata storia con il naufrago del reality show adventure. Cosa ha detto? Non ha nascosto che la loro è stata una storia vera e sincera, e non certo un semplice flirt. Proprio su Nicolas Vaporidis ha poi svelato un curioso retroscena, che forse molti non sapranno: “E’ più pigro e lussurioso, ipocrita e vizioso di me…”