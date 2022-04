L’Isola dei Famosi, Nicolas ammette il suo sbaglio e si sfoga: “Sono stanco”

Lo sfogo di Nicolas nella nuova puntata dell’Isola: “Sono semplicemente stanco”

Nella nuova puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda questa sera, non si poteva non parlare del recente litigio che ha visto protagonisti Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis. Quest’ultimo dopo aver ammesso di aver sbagliato a prendersela così tanto con il fratello di Belen e Cecilia, si è lasciato andare a uno sfogo: “Sono semplicemente stanco”.



L’attore non perdona una battuta di Jeremias Rodriguez: “Per me era infelice”

Nicolas Vaporidis nel daytime che è stato trasmesso oggi su Canale 5, del programma basato sulla sopravvivenza che vede al timone Ilary Blasi si è scontrato con Jeremias Rodriguez perdendo le staffe. Quest’ultimo oltre a lamentarsi del cibo preparato dall’attore gli ha fatto delle battute ironiche, finendo per scatenare la sua ira. Nell’appuntamento del reality show di questa sera quando la conduttrice ha detto che il 40enne si arrabbia con i suoi compagni perchè non fanno nulla, il fratello di Belen e Cecilia ha affermato: “Io faccio di tutto, con me non dovete parlare, ho avuto da ridire, è uscita male, era l’unico giorno che non avevo voglia di fare niente, non ho cucinato ed è uscito tutto male”. Alla domanda di Ilary: “Ce l’hai con qualcuno in particolare Nicolas?”, quest’ultimo ha risposto: “Pure con le persone con cui stai bene ti scontri, la battuta per me era infelice, avrò esagerato, è capitato”. L’argentino ha precisato: “Te l’hanno detto tutti che stavo scherzando”.



Vladimir Luxuria fa un appello ai naufraghi: “Fate senza recriminare chi non fa nulla”

Anche Guendalina Tavassi ha detto la sua, lanciando una frecciata all’attore: “Io vengo accusata, ci facciamo un mazzo, ho detto si pesca con i paguri, da lì è diventato sampei”. Il 40enne si è giustificato: “Ho dormito male anche io”. Floriana Secondi invece ha affermato: “Io ho preso 50 granchi e sono stati buttati dal signorino, ieri mattina sono arrivata sullo scoglio, mi giro e lo vedo sull’altra parte dello scoglio che pescava”. A questo punto l’opinionista Vladimir Luxuria ha fatto un rimprovero ai concorrenti che si lamentano di chi sta fermo all’Isola:

“Abbiamo assitito a una puntata di Master Chef, noi da casa vediamo il daytime, un appello a chi fa, fate senza recriminare chi non fa nulla“.

Nonostante ciò, Floriana ci ha tenuto a fare una precisazione: “Stamattina Nicolas dormiva, Roger ha lavorato come dieci uomini e non ha mai vantato il suo lavoro”.