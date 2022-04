Anticipazioni La scogliera dei misteri, seconda puntata: Lola inganna Clément

Cosa succederà nella prossima puntata di martedì 19 aprile: Lola mente a Clement

Sta andando in onda proprio in queste ore la prima puntata della nuova serie tv di Rai1 che arriva direttamente dalla Francia. Un thriller coinvolgente e con tantissimi colpi di scena che porterà il pubblico a farsi domande e a non vedere l’ora che arrivi l’ultima puntata per scoprire la verità. L’attesa sarà breve in quanto le puntate della miniserie francese sono soltanto tre. Vediamo adesso cosa succederà nella seconda puntata de La scogliera dei misteri in onda martedì prossimo, 19 aprile, come sempre in prima serata su Rai1. Il rapporto tra Lola Bremond e il capitano Clement Neuville subirà una brusca battuta d’arresto. Il motivo è che l’uomo scoprirà una grossa bugia che la ragazza le ha detto: Lola sapeva già di essere stata adottata ma all’uomo aveva detto il contrario. Perché ha mentito? Clément può ancora fidarsi di lei? Cosa nasconde davvero Lola?

La trama della seconda puntata de La scogliera dei misteri

Nella seconda puntata de La scogliera dei misteri continueranno le indagini di Lola, interpretata da Garance Thénault, per scoprire tutta la verità sulla morte di Manon Jouve, interpretata dalla stessa attrice. La Polizia, dopo le sollecitazioni della ragazza, deciderà finalmente di riaprire il caso su Manon, archiviato da tempo. Le indagini ripartiranno da zero e si scaverà sul passato di Manon a partire dalla sua vita da ragazza, quando abitava a Bordeaux. Anche la Polizia, oltre a Clément, scoprirà che Lola ha mentito e sapeva di essere stata adottata. Inoltre la ragazza si scoprirà che sapeva qualcosa in più, ovvero che la madre biologica era morta dopo una violenza. Se da una parte Lola e Clément si stanno innamorando dall’altra l’uomo inizierà a sospettare che lei lo stia manipolando per i scuoi scopi ancora poco chiari.

Le nuove informazioni sulla morte di Manon Jouve

Mettendo da parte i problemi con Clément la protagonista continuerà le indagini per conto suo e troverà delle informazioni su Lafont. Quest’ultimo è un uomo che secondo lei potrebbe essere implicato nell’omicidio della madre Manon Jouve. Lola condividerà le informazioni con il capitano Jourdan ma la Polizia ha troppe poche prove per proseguire. Infine Lola deciderà di chiedere scusa a Clément. Quest’ultimo, interpretato dall’attore Pierre-Yves Bon, leggerà il diario di suo padre e scoprirà che lui e Manon anni prima avevano avuto una relazione. Sconvolto Clément non saprà cosa fare.