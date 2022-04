Licia Nunez, vita privata: vero nome, età, storia con Imma Battaglia, instagram

All’Isola dei Famosi è pronta a sbarcare proprio lei! Età, altezza, peso, data di nascita e il suo vero nome

Sulle candide spiagge dell’Honduras non solo è pronto ad arrivare Marco Senise, ex volto storico di Forum, ma anche l’attrice Licia Nunez che il pubblico si ricorderà nella casa del Grande Fratello Vip nel 2020. Ma cosa si sa su di lei? Allora il suo vero nome è Licia Del Curatolo ed è nata a Barletta nel 1980, è alta 170cm e pesa circa 56kg. Già a diciassette anni ha iniziato a lavorare come modella e l’esordio come attrice è avvenuto nel 2003 nel film Alla fine della notte di Salvatore Piscicelli e da lì in poi la sua carriera ha preso il volo fino alle ultime importanti partecipazioni televisive.

Licia Nunez e la sua vita sentimentale: è stata legata a Imma Battaglia e a Barbara Eboli

E cosa si sa sulla sua vita sentimentale? Una lunga e importante relazione l’ha avuta con l’attivista Imma Battaglia (ora sposata con l’attrice Eva Grimaldi) che è durata dal 2004 al 2010. Tra di loro, ora come ora, non ci sono più rapporti, soprattutto da quando nel sopracitato reality show Licia ha dichiarato di essere stata tradita, versione poi smentita. Poi è stata legata dal punto di vista amoroso all’imprenditrice Barbara Eboli e sono state insieme per quattro anni (dal 2017 al 2021). Si sono lasciate, appunto, l’anno scorso e ora non si sa nulla sula sua vita sentimentale. Chissà che ora non riesca a trovare qualcuna in grado di farle battere di nuove il cuore sopito.

Carriera in tv e profilo Instagram: tutto su Licia Del Curatolo (in arte Licia Nunez)

Prima di sbarcare sull’Isola dei Famosi l’attrice ha avuto una carriera lunga e proficua: dopo il suo esordio nel 2003 è arrivata la sua grande occasione in tv con la soap Incantesimo (nel cast dal 2004 al 2006) e poi Vivere e la fiction R.I.S. – Delitti Imperfetti fino al grande successo ottenuto con Le tre rose di Eva. Poi ha partecipato non solo al GF Vip nel 2020, ma si è anche messa alla prova con Ballando con le stelle di Milly Carlucci su Rai1. Il suo profilo Instagram è il seguente: @licianunez.