L’Isola dei Famosi choc, Blind in guai seri: la mamma lo ha denunciato

Blind trascinato in tribunale da sua madre: ecco svelato il motivo

Il giovane naufrago dell’Isola dei Famosi ha fatto commuovere tutti settimane fa raccontando il suo difficilissimo passato prima di ottenere il successo meritato ad X Factor. Purtroppo però c’è da segnalare che oggi sono arrivate brutte notizie per lui. Di cosa si tratta? Come riportato dal popolare quotidiano Il Corriere della sera sua madre pare abbia sporto denuncia nei suoi confronti chiedendo gli alimenti sia per lei che per suo fratello sedicenne. Sempre in base a quanto riportato dal quotidiano la madre avrebbe presentato questa richiesta al Tribunale di Perugia.

Isola dei Famosi, la mamma del naufrago non lo nasconde: “Non è stato completamente sincero”

La mamma di Blind ha anche rilasciato oggi una lunga intervista proprio al quotidiano Il Corriere della sera. Ed in questa circostanza ha rivelato di essere molto felice per il successo che sta ottenendo suo figlio, aggiungendo però che avrebbe detto bugie sulla sua famiglia:

“Sono contenta per la sua carriera, per il suo percorso. Ma su alcuni aspetti dei suoi racconti, in particolare sulla sua famiglia, beh non è completamente sincero…”

La madre del giovane naufrago, che è stato messo sotto accusa da Carmen Di Pietro, ha anche dichiarato di non aver apprezzato per nulla ciò che ha detto sul suo conto: “Non trovo giusto quello che dice di me…” La signora ha infatti precisato di non avergli mai fatto mancare niente negli anni in cui ha vissuto a casa sua. Per tale ragione certe critiche mosse nei suoi confronti le ha trovate del tutto gratuite.

Isola, naufrago al centro delle polemiche: “Ci ha voltato le spalle” ha detto la madre

Successivamente la madre del giovane concorrente del reality show vip condotto da Ilary Blasi, sempre in questa intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della sera, ha anche dichiarato di non aver affatto gradito che una volta ottenuto il successo tanto sperato il figlio pare abbia voltato le spalle a lei e a tutto al famiglia, nonostante le presunte difficoltà:

“Dopo il successo, è andato a vivere per conto suo. Legittimo, ma ci ha voltato le spalle, tanto a me quanto a suo fratello…”

Si segnala che la prima udienza al Tribunale Civile di Perugia pare sia stata fissata a novembre.