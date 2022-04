Lory Del Santo, la suocera rammaricata: “Mi scuso per averle detto stratega”

Lory Del Santo, la suocera ammette il suo sbaglio: “Mi scuso per averle detto stratega”

Tra gli ospiti di Isola Party c’è stata anche la signora Lina, nota al pubblico per essere la madre di Marco Cucolo uno dei concorrenti del reality basato sulla sopravvivenza alla stessa maniera della compagna Lory Del Santo. La signora ha ammesso un errore fatto nei confronti dell’attrice, visto che parecchio rammaricata ha affermato:

“Mi scuso per averle detto stratega, in effetti era inadeguato questo termine. Intendevo dire che essendo una donna di spettacolo con tantissimi anni di esperienza sapeva come muoversi in questo mondo e quindi anche nei reality”.



L’attrice elogiata dalla madre del compagno Marco Cucolo: “Ti prende con la sua ironia”

A dire la sua sul percorso di Lory Del Santo in Honduras, di recente ci ha pensato la madre del suo compagno Marco Cucolo. La signora Lina ha svelato che l’attrice nella vita di tutti i giorni si comporta in modo diverso con suo figlio: “Non è così nella realtà, sta giocando”. La madre del 30enne ospite del format condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, per iniziare ha fatto sapere che rapporto ha con l’attrice: “Veramente ci vogliamo bene, ho sempre difeso la sua storia con mio figlio. Non ci sono mai stati screzi”. Alla domanda se secondo lei la 63enne potrebbe vincere il programma ha dichiarato: “Secondo me si, è una donna molto forte e determinata, diciamo che lei sta sulla cresta da tanti anni, quindi sa come muoversi in questo mondo”. La madre del naufrago dopo aver precisato di aver sbagliato a definire stratega la nuora, riferendosi agli altri concorrenti del reality ha detto: “Io credo che tutti giocano, ognuno si affida diciamo a dei modi di porsi”.

Sul fatto che suo figlio e la fidanzata ormai giocano da separati, la signora invece ha dichiarato: “Credo che forse per Marco potrebbe essere un bene, si potrebbero conoscere delle sfaccettature del suo carattere che non sono ancora emerse”. La signora ha elogiato l’attrice, che nei giorni scorsi ha fatto una confessione intima:

“Ci ha proprio travolto, è una donna che ti prende con la sua ironia, con il suo modo scherzoso di porsi, subito è stata una cosa simpatica, abbiamo instaurato un bel rapporto di amicizia”.

Marco Cucolo, la madre confessa: “Il suo carattere determinato non è venuto fuori”

La signora Lina si è espressa anche sulla differenza di età tra suo figlio e l’attrice: “E’ capitato con una donna più grande, va bene così, perchè mettermi contro mio figlio, se è quello che lui desidera perchè devo ostacolarlo”. La donna ha fatto sapere quale caratteristica di Marco Cucolo non è ancora venuta fuori: