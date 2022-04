Massimiliano Rosolino senza freni: “Gli ex opinionisti dell’Isola? Non gradivo…“

L’Isola dei Famosi, gli ex opinionisti presi di mira da Massimiliano Rosolino: “Mi criticavano troppo”

Da poco più di un mese è iniziata questa nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. E come inviato c’è Alvin, il quale ha preso il posto del famoso nuotatore. Proprio quest’ultimo oggi ha rilasciato una lunga intervista a La Webstar. Ed in questa occasione si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, soprattutto nei confronti degli ex opinionisti. Difatti l’uomo non ha fatto mistero di non aver affatto gradito alcune loro critiche mosse nei suoi confronti, asserendo di credere non siano stati granchè carini:

“Non gradivo molto invece le critiche degli opinionisti per una questione di educazione. Se hai 25 anni e io ne ho 40…Diamoci la mano e capiamo un po’ i ruoli, è l’ABC dello sport…”

Ilary Blasi, l’ex inviato del reality lo svela per la prima volta: “Tra noi c’era un patto”

Massimiliano Rosolino, sempre in questa intervista rilasciata a La Webstar, ha poi voluto fare un’importante precisazione. Di cosa si tratta? Sul fatto di essere stato preso in giro l’anno scorso spesso e volentieri dalla conduttrice, la quale è stata stroncata da un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha dapprima dichiarato di non esserci mai rimasto male, e successivamente ha anche svelato che tra loro c’era un patto:

“Farsi prendere in giro da Ilary Blasi? In realtà a me non è pesato quello, non era concordato ma avevamo il patto ‘divertiamoci e chi se ne importa’, non mi dispiaceva…”

Ha poi espresso la sua opinione anche su Alvin, che quest’anno ha preso il suo posto come inviato, asserendo di credere sia il migliore nel ricoprire quel ruolo: “Secondo me lui è il miglior inviato di sempre, è ovvio che poi io preferisco me stesso…”

Massimiliano Rosolino pronto per fare un reality show come concorrente? Parla lui

Il nuotatore ha poi rivelato in questa intervista a La Webstar di non essere attualmente pronto a partecipare a un reality show, nonostante custodisca ricordi molto positivi sulla sua esperienza a Pechino Express anni fa: “Al momento no…Poi mai direi mai, ma ribadisco per ora no…” E neppure ad Alfonso Singorini lo sportivo direbbe di sì, qualora arrivasse la proposta: “Magari ci mando mia moglie…E’ il mio sogno che vada a fare un reality così me ne sto io con i bambini per qualche settimana in santa pace!”