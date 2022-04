Nero a metà 3, Angela Finocchiaro anticipa: “Giovanna avrà un lavoro difficile”

Angela Finocchiaro parla del suo personaggio: “Restituisce ai cadaveri dignità”

Tutto è pronto per la nuova puntata di Nero a metà 3 in onda stasera come sempre dalle 21:25 circa su Rai1. Tra i personaggi storici della serie c’è Giovanna Di Castro, interpretata da Angela Finocchiaro che si è raccontata sulle pagine del settimanale Tele Sette. Presente fin dalla prima stagione è il medico legale capo di Alba Guerrieri (Rosa Diletta Rossi). Il pubblico ha apprezzato fin da subito questo personaggio così sopra le righe, cinico e schietto. E quest’anno, nella terza stagione, Giovanna avrà un ruolo chiave nel capire cosa possa essere successo a Clara, la mamma di Alba ed ex moglie di Carlo Guerrieri (Claudio Amendola). Sul suo personaggio l’attrice dice:

“E’ una donna speciale che porta avanti un lavoro difficile in modo tranquillo, con spirito leggero, senza togliere importanza a quello che fa. Restituisce ai cadaveri dignità e verità perché cerca di capire cos’è successo a chi è deceduto”.

“Giovanna è nelle mie corde” confessa l’attrice di Nero a metà 3

Da sempre molto riservata sulla sua vita privata, ma dotata di grande senso dell’umorismo, Angela Finocchiaro racconta di assomigliare molto al suo personaggio. “Giovanna è nelle mie corde” rivela l’attrice della fortunata fiction di Rai1 in onda questa sera. “Amo questo ruolo” continua l’attrice che poi confessa di amare molto Cristina Cattaneo, un’anatomopatologa che ha avuto un ruolo importante in molti casi di cronaca degli ultimi anni. Ovviamente Angela Finocchiaro chiarisce di non voler paragonare la sua Giovanna Di Castro alla signora Cattaneo ma pensa che anche questo personaggio nel suo piccolo faccia la differenza.

Angela Finocchiaro e quella paura delle interviste: “Penso di essere di una noia assurda”

E’ molto difficile che Angela Finocchiaro rilasci delle interviste. Oltre alla sua timidezza e riservatezza, l’attrice spiega:

“In realtà rilascio poche interviste perchè penso di essere di una noia assurda. Lontano dal set conduco una vita normalissima”.

In realtà è proprio questa normalità e questa distanza dal gossip che rende la Finocchiaro tanto amata dal pubblico ed uno dei volti più importanti del panorama cinematografico italiano. Intanto l’appuntamento con la quarta puntata di Nero a metà 3 è per stasera. Le indagini su Clara continueranno mentre Giovanna dovrà occuparsi di supportare Alba pronta a crollare da un momento all’altro.