Nicolas Vaporidis scatena l’ira di Ilona: “Mi hai calunniato. Non farlo più!”

Isola dei Famosi, Ilona Staller riceve le scuse dell’attore: “Ti prego di perdonarmi”

Ilona Staller nella nuova puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi è stata furiosa con Nicolas Vaporidis: “Mi hai calunniato. Mi hai offeso come donna. Non lo fare mai più”. Non si sono fatte attendere le scuse dell’attore:

“Ti chiedo scusa, mi sono scusato privatamente, a risentire le parole che ho detto..l’ho dette in un contesto di maschi, te l’ho già detto senza le telecamere, come artista di te ho una grandissima stima, ti prego di perdonarmi“.

Faccia a faccia tra dei naufraghi. Luxuria li rimprovera: “Basta con il fantasma di Jeremias”

Non sono mancate tensioni in Honduras, ma soprattutto i due nominati Ilona Staller e Edoardo Tavassi non hanno perdonato i loro nemici. Stasera c’è stato un faccia a faccia tra quest’ultimo e Blind, che hanno avuto modo di togliersi tutti i sassolini dalle scarpe. Il 37enne sul fatto che il rapper è convinto che lui sia succube di sua sorella si è difeso: “Io e mia sorella siamo completamente diversi, tutti i consigli che mi da non li seguo, invece te quando c’era Jeremias hai approfittato di una cosa sbagliata in Palapa per litigare, in te ci credevo, hai attaccato Licia per aver chiesto di diventare leader, e poi l’hai chiesto a Roger per buttarmi in nomination, per me quella era ipocrisia totale, qual è la strategia? Vuoi far finta di essere così? Io non do mai retta a mia sorella”. La risposta del cantante è stata: “In questi giorni ti sei dimostrato per quello che sei te, sei riuscito a ragionare di testa tua, è palese che te segui tua sorella, all’inizio, adesso no, da quando ti ho nominato ho visto un cambiamento in te, ti fai un po’ trascinare, è quella la cosa che non mi piace, Roger non mi ha fatto vincere, ti ho nominato per farti svegliare”.

L’ex attrice invece è rimasta delusa da Nicolas Vaporidis: “Sono incazzata nera con te, pentiti hai detto delle bugie, dici delle cose non veritiere, visto che eravamo in due gruppi, tu non potevi vedere quando andavo con Licia a pescare, a trovare delle cose, mi ha fatto molto male come donna”. La risposta dell’attore è stata: “Avresti potuto fare di più, il pensiero di te giocatrice ce l’ho ancora però l’ho espresso in modo brutto, ho utilizzato toni str*nz*”. Vladimir Luxuria è sbottata: “Basta con questo fantasma di Jeremias sull’Isola, se ne andato, non c’è più”.

L’opinionista interviene in difesa dell’ex attrice: “Ecco perchè la nominate”

L’opinionista ha preso le difese dell’ex attrice, rimproverando il rapper e l’attore che ha smascherato una naufraga: “Si è tanto lamentato perchè c’era Jeremias, non fare la stessa cosa, e infine Nicolas forse dovrebbe scusarsi per un’altra cosa con un pubblico, la nominate perchè è forte e temete che possa arrivare in finale, le accuse che vengono fatte su di lei sono sempre dovute al fatto che vi lamentate che non fa niente”.