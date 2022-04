Roger Balduino, l’attacco di un ex gieffino: “Ha distrutto parecchie coppie”

Biagio D’Anelli sul naugrafo brasiliano: “E’ un attore nato”, cosa ha scoperto del suo passato

Mentre su Canale 5 andava in onda una nuova puntata del reality di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, Biagio D’Anelli è stato ospite del format dedicato al programma e condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri sulla piattaforma Mediaset Infinity. L’ex concorrente del GF Vip 6 ha svelato un retroscena sul passato di Roger Balduino:

“E’ un attore nato, come sappiamo il suo passato è misterioso perchè ci sono degli anni che non si capisce cosa faceva, ho scoperto che a Milano dal 2014 al 2017 è stato uno dei più grandi animatori, ballava sui palchi di un noto locale a una festa brasiliana”.

“Roger Balduino ha avuto tantissime donne intorno”, parla un ex gieffino

Tra gli ospiti del programma Isola Party c’è stato anche Biagio D’Anelli, che quando Ignazio Moser l’ha invitato a dire la sua sul triangolo formato da Estefania Bernal, il naufrago brasiliano e la ex di quest’ultimo ha lanciato uno scoop inedito: “Ho ricevuto delle foto pazzesche di lui, dove balla, e ho avuto la prova che è stato anche il distruttore di parecchie coppie a Milano questo ragazzo. A una festa ballava quasi nudo e aveva tantissime donne intorno“. Riferendosi alla scelta di Beatriz di andare in Honduras per avere un faccia a faccia con l’ex ha aggiunto: “A me dispiace per questa ragazza che andrà ad affrontarlo però se io so che una mia ex mi potrebbe dare dei problemi non la vedo a mettere come persona in studio a sostenermi, a casa mia la tengo un po’ in disparte, non mi vado a mettere il problema a casa”. L’ex gieffino ha lanciato un’altra frecciata al naufrago: “Se dovessi avere degli screzi con la mia ex non lascio il suo nominativo”. L’opinionista poi è sceso nel dettaglio affermando: “Un mio amico si è lasciato con la ragazza perchè l’ha tradito con Roger e non posso fare nomi, ecco perchè mi permetto di dire che è stato un gran sfasciatore di coppie”.

Estefania Bernal difesa dalla sua amica: “Beatriz è stata troppo aggressiva”

Anche Cloe D’Arcangelo, nota al pubblico per essere l’amica della naufraga argentina che ha trovato l’amore in Honduras, ha preso parte alla nuova puntata del format dedicato a L’Isola dei Famosi. La 27enne ha detto cosa pensa della relazione tra la sua amica e il naufrago argentino: “All’inizio era tutto sull’attrazione fisica, poi vedo un vero e proprio interesse da parte di lei, si sta veramente affezionando a lui. L’aveva puntato sin da subito”. La modella e influencer inoltre ha criticato la ex del giovane argentino, che ha accettato di recarsi in Honduras per incontrarlo: