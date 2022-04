Tale e Quale Show 2022, concorrenti: Carlo Conti ne parla per la prima volta

Carlo Conti rompe il silenzio sulla scelta dei concorrenti per la prossima edizione del suo show

E’ tornato in prima serata ieri con The Band ma prossimamente si rimetterà al lavoro anche per la realizzazione di un altro dei suoi seguitissimi programmi Carlo Conti, che in un’intervista concessa ieri ai colleghi di TvBlog ha parlato della trasmissione in questione: trattasi di Tale e Quale Show, la cui nuova edizione, che sarà esattamente la numero 12, andrà in onda il prossimo autunno. Ma chi saranno i concorrenti nel cast? E’ ovviamente ancora troppo presto per saperlo, ma il conduttore ha anticipato che fra qualche settimana inizieranno i lavori per la formazione del gruppo di imitatori vip che vedremo esibirsi nei venerdì sera sul primo canale dopo l’estate. Per ora l’unico nome che si fa è quello di Katia Ricciarelli.

Concorrenti Tale e Quale Show, prossima edizione: al cast si lavorerà tra giugno e luglio

“Mi occuperò tra giugno e luglio, quando avrò finito tutti i miei prossimi impegni televisivi, del cast di concorrenti della prossima edizione“ ha dichiarato Carlo Conti nell’intervista rilasciata, come suddetto, ai microfoni di Blogo, con la quale ha anche ricordato il grande successo che il programma ha avuto in questa stagione, tra l’autunno e l’inverno:

Squadra che vince non si cambia. Nel 2021 abbiamo sfondato il muro del 20% di share, che è oro colato di questi tempi

ha dichiarato, non escludendo la possibilità che si faccia anche una nuova edizione di Tali e Quali, ossia la versione ‘non vip’, visto che, come lui stesso ha ricordato, gli ascolti sono andati benissimo nonostante l’agguerrita concorrenza di C’è posta per te.

Carlo Conti, i prossimi impegni in televisione: David di Donatello, Con il cuore, Music Awards

Infine, tra una domanda e l’altra, il conduttore ha elencato quelli che sono i suoi prossimi impegni, con i quali sarà in onda dopo la fine di The Band (show a proposito del quale in un’altra recente intervista ha annunciato una sorpresa), ossia i David di Donatello che presenterà in coppia con Drusilla Foer, la tradizionale serata estiva in diretta da Assisi e i Seat Music Awars che condurrà invece a fine estate con Vanessa Incontrada dall’Arena di Verona.