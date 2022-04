The Band, anticipazioni 1^ puntata stasera: band in gara, giudici, tutor

Tutto sulla prima puntata del nuovo show che Carlo Conti condurrà da oggi, 22 aprile, su Rai1

E’ tutto pronto per la prima puntata di The Band, il nuovo programma in onda a partire da oggi tutti i venerdì in prima serata su Rai1. Aspettando la trasmissione, riepiloghiamo tutti i protagonisti dello show. A sfidarsi sul palco del Teatro Verdi di Montecatini Terme saranno 16 band, ciascuna con un coach: i tutor scelti sono stati annunciati da tempo e si tratta di Enrico Nigiotti, Rocco Tanica, Dolcenera, Giusy Ferreri, Marco Masini, Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, Irene Grandi e Federico Zampaglione. Ogni tutor sceglierà un gruppo, dunque ad accedere alle puntate successive saranno 8 band.

The Band: i tre giudici pronti a valutare le band che si esibiranno in prima serata su Rai1

A valutare le esibizioni delle 8 band in gara nel nuovo programma di Carlo Conti saranno tre giurati: Asia Argento, Carlo Verdone e Gianna Nannini. Non solo i giudici: a votare le esibizioni di tutti i gruppi in gara saranno infatti anche i coach stessi, ma ovviamente ciascuna band non sarà valutata dal proprio tutor.

Di seguito riportiamo i nomi delle band:

-Keller band

-Living dolls

-Achtung babies

-Anxia lytics

-Cherry Bombs

-Mons

-N’ice cream

-La chiamata di emergenza

-Silent project

-Xela unplugged

-Dan e i suoi fratelli

-Riflesso

-Gemini

-Isoladellerose

-JF band

-Rojabloreck

Nel cast del nuovo programma di Carlo Conti anche il duo comico dei Boiler

Oltre al padrone di casa, agli otto tutor delle band e ai tre giudici, nel cast di The Band da stasera vedremo Federico Basso e Davide Paniate, che formano il duo dei Boiler. Come abbiamo scritto recentemente, le puntate previste sono cinque e nel corso delle prossime quattro si sfideranno ovviamente le otto band che supereranno il turno nella diretta di stasera. La finale è prevista per venerdì 20 maggio e vedrà accadere qualcosa di inedito, come Carlo Conti ha annunciato in una recente intervista. Al termine delle cinque puntate in programma, il grupo che nella classifica generale risulterà essere quello con il punteggio più alto ottenuto dalle votazioni delle varie serate, verrà proclamato “band dell’anno”. Il competitor dello show a livello di ascolti non sarà Big Show di Enrico Papi, come inizialmente si pensava, essendo stato spostato al giovedì, bensì L’isola dei famosi di Ilary Blasi che, abbandonata la collocazione di metà settimana, da oggi si sposta al venerdì sera: chi avrà la meglio in termini di auditel?