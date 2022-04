The Band, problemi e retroscena svelati da Carlo Conti: “Ora non è facile…”

“Non è facile fare intrattenimento in questo periodo”, Carlo Conti parla prima del debutto

E’ tutto pronto per la prima puntata di The Band, che andrà in onda stasera, 22 aprile 2022, su Rai1 a partire dalle 21.30 circa. Un periodo non proprio ideale per i programmi di intrattenimento, come il padrone di casa ha sottolineato in un’intervista concessa a TvBlog, nella quale ha dichiarato:

Fare intrattenimento in questo periodo non è facile. Siamo un po’ usciti dalla pandemia ma non del tutto.

“C’è anche la situazione internazionale molto delicata a causa del conflitto in Ucraina, ma noi cercheremo di fare del nostro meglio” ha aggiunto subito dopo.

The Band: ecco perchè per la messa in onda è stato scelto il Teatro Verdi di Montecatini

Nell’intervista Carlo Conti ha spiegato anche la ragione per la quale per la realizzazione dello show si è scelto lo storico Teatro Verdi di Montecatini Terme anziché un tradizionale studio Rai: “Dietro la decisione c’è la voglia di tornare a fare musica dal vivo” ha dichiarato il conduttore, spendendo poi bellissime parole sugli otto tutor e i tre giurati, che ha ringraziato per aver accettato di prendere parte alla trasmissione. Carlo ha anche ricordato di aver iniziato la sua carriera lavorando come disk jockey nelle radio private, motivo per il quale la musica la conosce molto bene.

Carlo Conti spiega il meccanismo della prima puntata del suo nuovo show, in onda questa sera

Infine, con le varie dichiarazioni Conti ha riepilogato ancora una volta quello che è il meccanismo della prima puntata di The Band: stasera a sfidarsi saranno ben 16 gruppi, ma solo la metà di essi accederà alla seconda puntata e rimarrà nello show fino alla finale. Si tratta quindi di un meccanismo speciale, appunto selettivo. Ogni band che passerà il turno per la seconda puntata verrà scelta da uno degli otto tutor, che sono Giusy Ferreri, Irene Grandi, Rocco Tanica, Dolcenera, Federico Zampaglione dei Tiromancino, Marco Masini, Francesco Sarcina de Le Vibrazioni ed Enrico Nigiotti. “Nelle prossime puntate i tutor voteranno in maniera palese mentre i giurati (Asia Argento, Carlo Verdone e Gianna Nannini, ndr.) esprimeranno un voto segreto” ha dichiarato infine il conduttore.