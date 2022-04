The Band, Dolcenera spiazza: “Per colpa di Carlo Conti ho rischiato un incidente”

Dolcenera fa una rivelazione su Carlo Conti: “Ero in macchina stavo facendo un incidente”

Schietta, diretta e con un voce profonda e riconoscibilissima la cantante il cui vero nome è Emanuela Trane è tra gli otto tutor di The Band. Nuovo talent di Rai1 condotto dal conduttore toscano. E la cantautrice pugliese in una breve intervista concessa a TvMia ha raccontato come ha saputo di essere stata scelta per questa esperienza:

“È stato proprio Carlo a volermi. Un giorno ero in macchina ed ho ricevuto una sua chiamata. ‘Ho un programma perfetto per te, si tratta di musica.’ Non potevo crederci, avevo il vivavoce ma quasi facevo un incidente!”

E la Trane ha anche aggiunto che con il conduttore si conoscono da molti anni perché entrambi vivono a Firenze e adesso ha l’opportunità di lavorarci insieme.

The Band, Dolcenera torna in tv dopo anni: “Ho seguito le parole di Raffaella Carrà”

La cantante da oltre vent’anni sulla cresta dell’onda con i suoi successi discografici mancava dalla tv da un po’, più precisamente dal 2016 quando insieme ad un mostro sacro come Raffaella Carrà è stata tra i coach di The Voice su Rai2. E sempre durante la breve intervista, la tutor di The Band ha ricordato la grandissima artista scomparsa:

“Quanto mi manca la Carrà. Se penso che ho avuto la fortuna di lavorare con lei, mi vengono i brividi. Mi diceva sempre ‘Fai quello che ti piace’ e io ho seguito alla lettera le sue parole, perché per tanto tempo sono stata lontana dalla televisione.”

Ed infatti dopo sei anni ha deciso di ritornare in tv con un nuovo programma adatto a lei.

La cantante rivela i suoi progetti oltre la musica e la tv: “Mi batto per l’ambiente”

Non solo tv e musica, Dolcenera ha anche tante altre passioni tra cui la cura dell’ambiente. Ed infatti ha concluso l’intervista rivelando a cosa si è dedicata in questi anni lontana dal piccolo schermo: “Sono testimonial di Greenpeace e mi batto per l’ambiente. Sono un’ammiratrice dell’ambientalista Greta Thunberg, quando è venuta in Italia ho avuto l’onore di conoscerla.” Adesso, invece, rivedremo la cantante nella seconda puntata del talent di Carlo Conti, questa sera a partire dalle 21.25 circa su Rai1.