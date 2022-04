The Band: Francesco Sarcina e quel retroscena mai raccontato su Amici

Francesco Sarcina si sbilancia è svela un retroscena sul talent di Maria De Filippi: “Ho portato fortuna”

Questa sera andrà in onda la seconda puntata del talent di Rai1 e tra gli otto tutor c’è anche Francesco Sarcina. Non è la prima volta che il cantautore e leader de Le Vibrazioni si cimenta come guida in un talent, infatti, in passato è stato tra i professori di Amici ed ha guidato proprio coloro che hanno trionfato i The Kolors. Il leader della band, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia, proprio sull’analogie tra i due talent ha rivelato:

“Spero di portare la stessa fortuna dei The Kolors ai miei ragazzi di The Band. A loro consiglio sempre di non considerare l’esperienza come un punto di arrivo ma di partenza. Devono andare a suonare in giro il più possibile e raccontarsi nelle canzoni a cuore aperto.”

Il tutor di The Band fa una confessione privata: “Periodo magico sotto tutti i punti di vista”

Sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale suddetto, Francesco Sarcina si è sbilanciato a ruota libera tra vita privata e carriera. Non solo infatti sta vivendo un ottimo periodo professionale, in tv nel talent di Carlo Conti ed in tour con la sua band ma anche dal punto di vista privato. Infatti a dicembre è diventato papà di Yelaiah, la sua terza figlia dopo Tobia di 15 anni nato da una relazione giovanile e Nina, di 6 anni, avuta con l’influencer Clizia Incorvaia. Il cantante sulla sua vita privata ha rivelato:

“Insomma, per me è un periodo magico sotto tutti i punti di vista. A dicembre sono diventato papà di una bimba, frutto dell’amore con la mia nuova compagna Nayra. È la mia terza figlia ma la magia è sempre la stessa.”

Anticipazioni The Band: cosa succederà nella seconda puntata del talent di Rai1

Nel frattempo questa sera andrà in onda la seconda puntata del talent condotto da Carlo Conti (che ha fatto una confessione inedita sul figlio) e dalle anticipazioni si scopre che la gara entrerà nel vivo, gara che farà vincere solo il titolo di ‘Band dell’anno’. Gli otto tutor tra cui Francesco Sarcina aiuteranno le varie band nella preparazione dei brani.