The Handmaid’s Tale 5 sarà una stagione grandiosa: lo spoiler di Elisabeth Moss

Il racconto dell’ancella: l’attrice protagonista svela i primi dettagli sulla quinta stagione

La quarta stagione di The Handmaid’s Tale, pluripremiata serie tv nata dai romanzi distopici di Margaret Atwood, si è conclusa portando in scena il brutale omicidio di Fred Waterford. Come ormai risaputo, infatti, un folto gruppo di ex ancelle, guidate da June Osborne, ha assalito il Comandante e lo ha giustiziato dopo un concitato inseguimento nei boschi. L’ultima immagine, quella della protagonista ancora macchiata del sangue del suo aguzzino, sarà anche quella da cui ripartiranno i prossimi episodi. Questi ultimi, le cui riprese sono iniziate solo nel mese di febbraio, saranno all’insegna dell’azione e dell’adrenalina. A rivelarlo è stata Elisabeth Moss che intercettata dai microfoni di TvLine in occasione dell’imminente rilascio della sua ultima fatica televisiva, Shining Girls in partenza su Apple TV+ il 29 aprile, ha fornito le prime anticipazioni.

The Handmaid’s Tale 5, l’attrice di June svela: “Sarà una tra le stagioni più selvagge di sempre”

E’ ancora presto per ipotizzare la data del debutto, ma ciò che appare certo è che i nuovi episodi de Il racconto dell’ancella saranno ricchi di rivelazioni sorprendenti e di azione. Con una sesta stagione già in cantiere, la serie tv esordirà con due puntate, dirette dalla stessa attrice protagonista, che mostreranno June Osborne in fuga. I colpi di scena, tuttavia, non si esauriranno qui, ma si estenderanno per tutto l’arco della prossima edizione. Ad assicurarlo è stata Elisabeth Moss. Quest’ultima, intervistata dal sito web TvLine, ha infatti dichiarato quanto segue:

Questa è una tra le stagioni più selvagge che abbiamo mai realizzato. Sicuramente abbiamo avuto stagioni in cui sono successe molte cose e altre in cui non è successo molto, ma stavolta non riesco a stare al passo con quello che succede.

Elisabeth Moss ne è sicura: “Nella prossima stagione non c’è un solo momento noioso”

E se già in passato l’attore di Luke ha lasciato intendere che potrebbe non esserci un lieto fine, la protagonista ha stuzzicato la curiosità dei telespettatori assicurando che i prossimi episodi di The Handmaid’s Tale terranno il pubblico con il fiato sospeso dal primo all’ultimo minuto: