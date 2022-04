The Resident torna su Raidue, trama 1^ puntata: un arrivo inatteso sconvolge Nic

Nic Nevin affronta il suo aggressore: nuovi colpi di scena nell’episodio in onda questa sera

Prenderanno il via questa sera, mercoledì 20 aprile, i nuovi episodi di The Resident su Raidue. In pausa dallo scorso 23 febbraio, il Medical Drama tornerà a tenere compagnia al pubblico fino al termine della quarta stagione. In particolare, la narrazione riprenderà dall’ottavo episodio che si intitolerà “Una seconda chance”. Quella che ai tempi della messa in onda originale ha rappresentato l’attesissimo finale di metà stagione mostrerà la protagonista alle prese con un importante incontro. Il personaggio interpretato da Emily VanCamp, infatti, si ritroverà faccia a faccia con Jake, il suo aggressore, proprio il giorno in cui tornerà a lavoro. Una situazione, quest’ultima, che porrà l’infermiera di fronte alle sue paure più grandi e la costringerà ad affrontare, una volta per tutte, l’uomo che l’ha accoltellata.

Anticipazioni The Resident 4, spoiler prima puntata: due nuovi ingressi alterano gli equilibri

Proseguendo con le anticipazioni sulla prima puntata dopo lo stop, come sempre in onda dopo un episodio inedito di The Good Doctor 5, scopriamo che gran parte della trama si concentrerà anche su Mina Okafor. Come ormai risaputo, infatti, la talentuosa dottoressa sarà costretta ad affrontare la delicata questione del suo visto. Una situazione che finirà inevitabilmente per creare forti tensioni tra AJ Austin e Barrett Cain. Nel frattempo, tra le corsie del Chastain farà ritorno Billie Sutton. Insieme a lei, farà la sua comparsa anche Leela, una nuova tirocinante che entrerà a far parte dello staff, ma che con il suo atteggiamento sfrontato finirà per infastidire sia Devon che AJ.

Devon Pravesh riceve l’inaspettata visita di Nadine: gli spoiler sull’episodio del 20 aprile

Infine, gli spoiler sull’ottavo episodio di The Resident 4, che di recente ha perso uno dei protagonisti, si concentrano su Devon Pravesh. L’uomo, già alle prese con i problemi derivanti dal ritorno di Billie Sutton, riceverà l’inaspettata visita di Nadine. La donna, infatti, farà capolino tra le corsie del Chastain con una dolce sorpresa: un bambino. Il personaggio interpretato da Manish Dayal è davvero diventato padre? Per scoprirlo non ci rimane altro che attendere l’episodio di stasera che prenderà il via alle 22:20.