Francesco Oppini è stufo: “Su di me e Tommaso Zorzi troppe insinuazioni”

Scritto da Alessio Cimino , il Aprile 6, 2022 , in Personaggi Tv

Tommaso Zorzi e la confessione di Francesco Oppini: “Ci vogliamo molto bene”

Oggi Francesco Oppini ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Novella 2000. E in questa circostanza il giornalista ha colto la palla al balzo per chiedergli come sta procedendo la sua amicizia con Tommaso Zorzi, visto che sono circolate diverse insinuazioni online su un loro presunto litigio. A tal proposito il figlio di Alba Parietti ha subito voluto smentire seccamente tutte queste illazioni:

“A dispetto di tante insinuazioni secondo cui il nostro legame sarebbe in rotta di collisione, ci vogliamo bene…”

Francesco Oppini ha poi dichiarato di continuare a vedere e sentire anche altri ex concorrenti del GF Vip, tra i quali Andrea Zelletta, Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah, Cecilia Capriotti, Sonia Lorenzini, Giacomo Urtis e Stefania Orlando.

Francesco Oppini torna a parlare della sua esperienza al GF Vip: “Mi ha sgravato di tante paure”

Il giornalista del settimanale Novella 2000 ha poi chiesto a Francesco Oppini se l’esperienza nei panni di concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip l’ha cambiato o meno. E quest’ultimo, che giorni fa è stato ospite a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ha subito risposto affermativamente, asserendo senza indugio alcuno che questa esperienza gli è servita tanto a sgravarsi delle sue paure:

“Avendo un’infinità di tempo a disposizione, nella casa ti concentri sugli aspetti irrisolti di te stesso…”

Francesco Oppini ha comunque tenuto a precisare che non ripeterebbe l’esperienza: “E’ molto più dura di quanto sembri…”

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini lo ammette: “Non mi sono arricchito”

Francesco Oppini a Novella 2000 ha poi dichiarato che con la sua partecipazione al GF Vip non si è certo arricchito, anzi:

“Mi sono arricchito di più vendendo automobili, un’attività che svolgo da 20 anni…”

Il figlio di Alba Parietti si è poi voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe, asserendo che nella sua vita ha sempre lavorato, nonostante molti abbiano insinuato il contrario: “E’ bene che la gente lo sappia…”