Una Vita, anticipazioni 21 aprile: Marcos viene distrutto pubblicamente e…

Nuovo episodio: Marcos Bacigalupe perde la testa e compie una serie di passi falsi

Sarà costellata di tranelli la puntata del 21 aprile di Una Vita. Proprio così! I nodi inizieranno ad arrivare al pettine e le maschere cadranno una dietro l’altra. Dopo Aurelio e Genoveva, a mostrare il suo vero volto sarà il padre di Anabel che tratterà tutti con disprezzo. Dopo aver fallito nel tentativo di uccidere Natalia, aggredita per strada da un sicario, il messicano sarà molto nervoso e uscirà fuori la sua indole violenta. Se la prenderà con tutte le persone a lui vicine, in primis la figlia e la sua domestica, e amante, Soledad. Ma non è tutto! Per il signore di Acacias i problemi non saranno finiti e sarà chiamato a fare i conti con il suo passato e vedersela con degli antagonisti senza scrupoli, intenzionati a farsi giustizia da soli.



Genoveva Salmeron infanga il suo rivale: scoppia il caos nella puntata di oggi

Sarà infangato pubblicamente Marcos Bacigalupe nella puntata di oggi di Una Vita. Genoveva Salmeron infatti agirà in modo capillare per rovinare la reputazione dell’uomo, spinta dal suo alleato (e presto amante) Aurelio Quesada. La dark lady inizierà a far circolare in quartiere una serie di voci sul passato del messicano. Il padre di Anabel infatti è stato per anni un sicario alle dipendenze di Salustiano. Ma non è tutto, perchè ormai in molti inizieranno a sospettare che dietro l’aggressione di Natalia ci sia proprio la mano del Bacigalupe senior. Il primo ad avere dei sospetti è stato proprio Roberto Olmedo che ha iniziato a temere per il nipote.

Una Vita, cosa è successo ad Acacias 38: guai seri per un protagonista della soap opera

Proprio Roberto Olmedo ha iniziato infatti a sospettare che Marcos Bacigalupe non sia in realtà l’uomo dai valori fermi che ha sempre mostrato in pubblico. Prima dell’astuta mossa di Genoveva Salmeron per smascherare il rivale portando alla luce del sole i suoi segreti, il nonno di Miguel infatti aveva già capito che il messicano nascondeva qualcosa, tanto da mettere in guardia Miguel. Il ragazzo infatti era stato avvicinato dal Bacigalupe senior che gli aveva chiesto di tornare a lavorare per lui, in cambio lo avrebbe aiutato a riconquistare Anabel. I tentativi del nonno di sconsigliarlo sulla prosecuzione di questo sodalizio non erano serviti a nulla. Miguel infatti ha accettato di tornare alle dipendenze dell’ex socio, con il solo scopo di vegliare su Anabel ed evitare che Aurelio potesse farle del male. Presto però un colpo di scena cambierà tutto e nella telenovela di Canale5 non mancherà il giallo e i risvolti rosa.