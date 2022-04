Una Vita, anticipazioni 27 aprile: Alodia apre finalmente gli occhi, Ignacio…

Anticipazioni puntata di oggi: Ignacio in combutta con un uomo misterioso

Ci sarà un nuovo fitto mistero nella nuova puntata di Una Vita. A quanto pare questa volta a tenere tutti con il fiato sospeso, e in particolare la povera Alodia, sarà il nipote di Bellita. Il ragazzo infatti continuerà a tramare qualcosa e incontrerà di notte Florencio, un uomo misterioso. L’incontro tra i due sarà molto furtivo e sarà evidente che i ragazzi nascondo qualcosa. Cosa staranno combinando? La verità arriverà nelle nuove puntate della telenovela spagnola in cui ormai l’ospite di casa Dominguez-Del Campo sarà sempre più vicino alla sua domestica, innamorata di lui al punto da non seguire le raccomandazioni di Casilda e Fabiana. Presto però qualcosa la porterà ad aprire gli occhi.



Spoiler Una Vita, nuova puntata: Alodia scopre che Ignacio nasconde qualcosa e lo spia

Nella puntata di oggi della telenovela quotidiana di Canale5, dopo che Felipe è finito sulla bocca di tutti, la domestica dei Dominguez vedrà lo studente parlare di nascosto con un uomo misterioso e si insospettirà. Deciderà così di fermarsi in casa dei suoi datori di lavoro più a lungo per sorvegliare il ragazzo e l’attesa darà i suoi frutti. La giovane infatti vedrà il nipote di Bellita cercare di uscire di casa a notte fonda e di soppiatto. Questo la porterà a iniziare ad avere dei sospetti su di lui e a non fidarsi. Confusa però dai sentimenti, ormai evidenti, che prova per il giovane, la domestica finirà per cadere presto in una trappola d’amore.

Nuove puntate soap opera Canale5, un personaggio rischia di morire: cosa succederà

Nella nuove puntate di Una Vita infatti si scoprirà che Ignazio e Florencio hanno iniziato a rubare le ossa dai cadaveri del cimitero a scopo scientifico. Quando Josè Miguel lo scoprirà sarà sconvolto e affronterà a muso duro il nipote. Dopo una lite furibonda il ragazzo scapperà e farà perdere le sue tracce. Peccato che non frattempo il giovane abbia iniziato una storia d’amore con la bella Alodia che scoprirà di essere incinta. Disperata la domestica dirà la verità ai Dominguez e alle sue amiche, Casilda e Fabiana. Ma il colpo di scena arriverà quando i genitori della ragazza le diranno di aver trovato un marito per lei, non sapendo della gravidanza. La giovane si rifiuterà di sposarsi e di fingere che il bambino sia del futuro marito e, in una serata particolarmente difficile, deciderà di rilassarsi prendendo le pillole per dormire di Bellita. Peccato che i sonniferi la faranno stare male. A quel punto arriverà dal nulla Ignacio che, messo a conoscenza della dolce attesa della ragazza, la soccorrerà, salvandole la vita. Al suo risveglio però la domestica apprenderà che il nipote di Bellita non ha nessuna intenzione di diventare padre e crescere un figlio, deciderà di accettare il matrimonio riparatore organizzato dai genitori? Non resta che seguire le nuove puntate per scoprirlo.