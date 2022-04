Un’altra verità, Audrey: chi è l’attrice che la interpreta, Camille Lou

Camille Lou, vita privata: età e profilo Instagram della famosa attrice e cantante francese

E’ attesa per questa sera, mercoledì 27 aprile, la prima puntata della serie tv Un’altra verità. Coinvolgente thriller francese strutturato su due archi temporali, il 2003 e il 2019, il telefilm terrà compagnia al pubblico di Canale5 per tre serate che saranno utili a trasmettere gli unici sei episodi di cui si compone la prima stagione. Protagonista assoluta della nuova fiction sarà Camille Houssière, nota come Camille Lou e con il nome d’arte Jimmie. Interprete di Audrey Barreyre, l’attrice è nata a Barsilles, un piccolo comune situato nel dipartimento del Nord nella regione dell’Alta Francia, il 22 maggio 1992. Trent’anni il prossimo mese, la donna è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, all’indirizzo camillelouofficiel, dove è seguita da ben 346.000 follower.

Film, serie tv e album: la carriera artistica della protagonista femminile di Un’altra verità

Figlia del cantante e chitarrista dei Les Paradoxe, Camille Lou si è approcciata al mondo dell’arte fin da piccolissima. Proprio come le sue due sorelle maggiori, infatti, la ragazza si è appassionata immediatamente alla musica. Abile violinista, la protagonista della nuova serie tv di Canale5 ha frequentato il liceo Notre-Dame-de-Grâce a Maubeuge per poi proseguire gli studi presso l’Università di Valenciennes, dove ha optato per la facoltà di Giurisprudenza. L’esordio nel mondo dello spettacolo, invece, è avvenuto nel 2010 quando la giovane ha iniziato a cantare da solista con il nome d’arte Jimmie. Con ben 4 album musicali all’attivo, l’attrice ha fatto il suo debutto cinematografico nel film di Tarek Boudali “Épouse-moi mon pote”. Un anno dopo, nel 2018, è stata la volta dell’esordio sul piccolo schermo con le serie tv “Maman a tort” e “Les Bracelets rouges”. Nel 2019, infine, è stata la miniserie Destini in fiamme a regalarle la grande popolarità.

Camille Lou, situazione sentimentale: chi è il fidanzato conosciuto sul set della fiction?

Nella prima puntata di Un’altra verità Camille Lou interpreterà un’avvocatessa trentacinquenne felicemente sposata. Nella realtà, invece, l’attrice ha avuto modo di conoscere il suo compagno proprio sul set della serie tv in partenza questa sera su Canale5. Desiderosa di non avvalersi del supporto di controfigure, la donna ha infatti scelto di prendere lezioni di surf per calarsi meglio nel ruolo. Tra lei ed il suo istruttore, Romain Laulhé, è stato amore a prima vista. La coppia, infatti, non si è più lasciata.