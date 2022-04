Un’altra verità, Jean-Christophe: chi è l’attore protagonista Hubert Delattre

Hubert Delattre, vita privata: tutto ciò che sappiamo sul misterioso attore della serie

Prenderà il via questa sera, mercoledì 27 aprile, la nuova serie tv francese Un’altra verità. A partire dalle 21:20 Canale5 trasmetterà, infatti, i primi due dei sei episodi che compongono la prima stagione. Già trasmessa in Belgio dal 15 al 29 agosto 2021 e in Francia dal 6 al 20 ottobre dello stesso anno, la fiction si presenta come un avvincente thriller che terrà il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultima puntata. Ad affiancare la protagonista, interpretata dall’eclettica Camille Lou, ci sarà Hubert Delattre. Dell’attore, anche lui francese come la sua co-star, si conosce davvero ben poco, sia in Italia che in patria. Al momento, infatti, non circola nessuna informazione neanche sulla sua data di nascita. Quasi tutto ciò che si conosce sull’uomo deriva principalmente da ciò che condivide su Instagram, dove è reperibile all’indirizzo @hubertdelattre, profilo seguito da poco più di 6000 follower.

Film, serie tv e formazione: l’esordio e la carriera cinematografica dell’attore di Jean-Christophe

Amante della natura e simpatico padrone di uno splendido esemplare di bassotto, l’interprete di Jean-Christophe Barreyre, stando agli scatti pubblicati su Instagram, dovrebbe essere padre di un bambino. Della sua vita sentimentale, invece, non si conosce nulla. Al momento, infatti, non è possibile ipotizzare se l’uomo sia sposato o fidanzato. Della sua formazione, invece, si conosce sicuramente qualche particolare in più. Formatosi alla scuola di teatro francese Cours Florent, l’attore ha iniziato la sua carriera con registi quali Jacques Décombe, Béatrice de La Boulaye e Brigitte Jaques-Wajeman. Il suo debutto cinematografico, invece, risale al 2005 quando prende parte al film Zim and Co. di Pierre Jolivet. In televisione, appena un anno dopo, esordisce nel ruolo di Nergon nel film per la tv Les amantes du flore.

J’ai menti debutta stasera su Canale5: un giallo avvincente darà il via alla trama

In attesa di scoprire se dopo la prima puntata di Un’altra verità emergerà qualche particolare in più sul riservatissimo e affascinante Hubert Delattre, la serie tv con protagonista Camille Lou promette di stupire i telespettatori con un’enorme quantità di colpi di scena entusiasmanti. Già dal primo episodio, infatti, un efferato omicidio sconvolgerà Audrey. La morte di Madeleine, una ragazza poco più che diciassettenne, spingerà l’avvocatessa a ripercorrere la notte in cui è sopravvissuta per miracolo ad un rapimento. I due fatti, a ben sedici anni di distanza, saranno davvero collegati?