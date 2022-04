Uomini e Donne, Biagio Di Maro attaccato da Catia: Gianni Sperti lo difende

Catia Franchi su tutte le furie con lo storico cavaliere: “Vuoi apparire quello che non sei”

A catturare l’attenzione nel nuovo appuntamento del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi oggi è stato Biagio Di Maro, finito nella bufera dopo essere uscito con una nuova dama del trono over. Ad attaccare il cavaliere questa volta è stata Catia Franchi, che si è arrabbiata per non aver mantenuto una promessa che le aveva fatto, cioè quella di portarla a mangiare il sushi dicendogli: “Vuoi apparire quello che non sei, mi prometti una cosa e poi ne fai un’altra”. A sorpresa Gianni Sperti si è schierato dalla parte del cavaliere napoletano: “Per la prima volta difendo lui”.



Biagio Di Maro si difende: “Sono quello che sono, una persona semplice e tranquilla”

Da poco nel parterre di Uomini e Donne c’è anche Catia Franchi, la sorella della nota stilista di moda Elisabetta Franchi. La dama ha spiazzato tutti, quando ha fatto sapere di essere uscita con Biagio Di Maro dopo averlo attaccato in una puntata. La reazione di Tina Cipollari a tal proposito non si è fatta attendere: “Che coppia strana mi meraviglia questa vostra uscita”. A questo punto ha rotto il silenzio la nuova protagonista del trono over: “Ho avuto un attacco con lui per come si era comportato, quando mi ha chiesto di uscire subito ho detto no, dopo ho detto facciamolo parlare, vediamo cosa ha da dire e così ho fatto, però non può essere il mio uomo, siamo proprio diversi, io mi sarei aspettato che venivi su per regalare una mozzarella. Mi avevi promesso il sushi”. Il cavaliere che l’ha combinata grossa, si è difeso quando ha deluso le aspettative della dama: “Si sta lamentando che l’ho portata in un posto, mi sta accusando di cose non belle, è una pizzeria che fa pizze al taglio, dove sta il problema? Sono quello che sono, una persona semplice e tranquilla“. Gianni Sperti ha preso le difese del cavaliere, e subito dopo si è rivolto alla donna dicendole: “Perchè non lo porti tu al ristorante?, che ha risposto: “Piuttosto rimango a casa mia!”.

Il protagonista del trono over smentisce la nuova dama: “Mi ha dato un bacio a stampo lei”

Successivamente la sorella della celebre stilista, ha smascherato il cavaliere napoletano facendo sapere che ci ha provato con lei: “Sono stata io a non volere, hai tentato di baciarmi ieri sera, io ti ho baciato? Assolutamente no”. Il chiacchierato 53enne ha smentito la versione della dama: “Mi ha dato un bacio a stampo lei, sei una delusione totale, ero io che non volevo andare oltre con te, tu sei una donna che sta su un binario e fai la stessa cosa”. Non appena l’opinionista le ha chiesto: “Voglio sapere perchè ci è uscita la seconda volta”, la nuova protagonista del trono over si è giustificata: “Quando do la parola la mantengo”.