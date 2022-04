Verissimo, Barù gela Jessica Selassiè: “Storia che non è mai esistita”

Barù fa un importante chiarimento: “Non sono innamorato di Jessica Selassiè”

E’ terminata anche questa nuova puntata di Verissimo. E sul finire della trasmissione Silvia Toffanin ha intervistato il popolare nobile, che tanto è stato apprezzato al Grande Fratello Vip. Ovviamente la conduttrice non ha potuto esimersi dal chiedergli come stanno andando le cose con la vincitore del reality show vip, visto che nella casa più spiata dagli italiani hanno avuto un bel feeling, tanto da far pensare che tra loro possa essere nato qualcosa di più di una semplice amicizia. Su tutta questa faccenda l’ospite ha subito tagliato corto, asserendo che questa presunta storia non è mai esistita:

“Non sono innamorato…L’ho anche detto l’ultima volta che sono venuto qua…Voglio mettere la parola fine a questa storia, che non è mai esistita…Le voglio bene come ad un’amica…”

Verissimo, ospite veramente stanco di questi gossip: “Basta, facciamola finita!”

La conduttrice ha però fatto notare al suo ospite che il pubblico in studio non ha creduto tantissimo alle sue parole, visto che sta rumoreggiando. E Barù, il quale continua ad essere al centro dell’attenzione per via del suo rapporto con Jessica, non ha fatto mistero di essere davvero stufo di finire sotto i riflettori del gossip per via di questa storia:

“Basta, facciamola finita! Non ce la faccio davvero più…Io sono venuto qua a parlare della mia amicizia con Davide…Parliamo di quello per piacere…”

E queste dichiarazioni non faranno certamente piacere ai fan della coppia mai esistita nei fatti (I Jerù), i quali hanno sempre sperato che una volta finito il Grande Fratello Vip potesse nascere un amore.

Jessica Selassiè e il retroscena dell’ex concorrente del GF Vip: “Io non l’ho più vista”

In questa occasione Barù ha anche voluto rivelare alla conduttrice di Verissimo di non aver più rivisto la vincitrice del reality show vip:

“Non ho nessuna spasimante in questo momento…Jessica? Non l’ho più vista…Forse l’ultima volta che ci siamo incontrati eravamo qua…”

L’ospite non ha poi nascosto che comunque sia non avrebbe alcun problema a rincontrarla, qualora capitasse l’occasione: “Certo che mi farebbe piacere rivederla…Lasciamole però fare le sue cose…”