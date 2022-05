Achille Lauro eliminato dall’Eurovision Song Contest: arriva la sua reazione

Eurovision Song Contest: il cantante reagisce su instagram dopo la clamorosa eliminazione

Ieri sera è andata in onda su Rai1 la seconda semifinale dell’evento musicale più importante d’Europa. Ed in questa occasione si sono esibiti altri 18 artisti, tra i quali Emma Muscat e Achille Lauro. Proprio per loro due il finale della serata è stato molto amaro. Il motivo? Sono stati clamorosamente eliminati, negando così loro la possibilità di accedere alla finalissima di domani. Ovviamente la reazione del popolare cantante non è tardata ad arrivare su instagram. Difatti quest’ultimo ha dapprima pubblicato un suo selfie, e nella didascalia ha tenuto ad ironizzare sulla sua eliminazione, oltre a ricordare a tutti che inizierà a breve il suo tour:

“Grazie bellezze sbattetemi giù dal toro se riuscite. Ci vediamo in Tour. Vi amo…”

Achille Lauro clamorosamente eliminato dall’evento musicale: fan attoniti

Ovviamente anche i fan del popolare cantante sono rimasti davvero senza parole per la sua clamorosa eliminazione dall’Eurovision Song Contest 2022 di Torino (la semifinale di ieri ha ottenuto ottimi ascolti su Rai1). Difatti tutti si aspettavano il suo approdo in finale in nonchalance. Tuttavia il giovane artista non se l’è presa più di tanto, visto che dopo aver ricordato a tutti che da qua a breve inizierà il suo tour, ha anche condiviso nelle sue storie su instagram degli screen di alcuni articoli con recensioni molto buone sia sulla canzone presentata all’evento che sulla sua esibizione.

Cristiano Malgioglio va su tutte le furie dopo la sua eliminazione: “Non ci sto!”

Ad essersi invece molto arrabbiato per la clamorosa eliminazione di Achille Lauro dall’Eurovision Song Contest è stato il popolare cantautore. Difatti quest’ultimo, commentando su Rai1 i risultati della semifinale, è andato su tutte le furie nel momento in cui ha appreso che l’artista non ce l’ha fatta ad accedere alla finalissima di sabato sera, asserendo senza indugio alcuno di credere sia stata commessa una grave ingiustizia nei suoi confronti:

“Non ci sto, così non ci sto. Achille ha fatto una grande performance. Sono arrabbiato, che delusione, non mi presento per la finale di sabato…”

Gabriele Corsi l’ha però subito tranquillizzato facendogli notare che comunque l’evento va avanti e ci sono ancora in gara Mahmood e Blanco.