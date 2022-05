“Settimana difficilissima”, Alberto Matano ha chiuso così La vita in diretta

La vita in diretta, Alba Parietti lascia. La battuta di Alberto: “Sarà difficilissimo senza di te”

Ha chiuso la puntata di oggi, giovedì 26 maggio 2022, del suo seguitissimo programma pomeridiano facendo una gag con una delle sue ospiti, ossia Alba Parietti, il padrone di casa Alberto Matano. Tutto è partito da una frase detta da Paola Ferrari, la quale ha ‘accusato’ scherzosamente Alba di avere dei meriti nel successo sempre crescente dei Maneskin: è nota a tutti, infatti, la passione della Parietti per Damiano, che ha anche imitato alla perfezione a Tale e Quale Show. Ironizzando proprio su ciò, Alberto ha detto, riferendosi alla prossima settimana: “Sarà difficilissima senza di te, le puntate saranno interminabili”, poiché Alba non sarà sua ospite.

“Colpa sua”, la gag di Alberto Matano con le sue ospiti nel talk de La vita in diretta di oggi

“La colpa è sua, non dico altro” è stata dunque la simpatica accusa lanciata da Paola Ferrari ad Alba Parietti, la quale si è alzata, l’ha raggiunta dall’altra parte del tavolo e l’ha baciata. “Si, è stata lei a tirare fuori la sensualità” ha commentato sorridendo Alberto, al quale la Parietti ha replicato ridendo “E’ tutto merito mio, in ogni cosa c’entro io”, e Alberto ha risposto a sua volta: “Assolutamente è così”.

Non lo so come farò a stare senza di te, sarà una settimana complicatissima la prossima

ha quindi concluso il giornalista, dando subito dopo la parola a Monica Setta, anche lei sua ospite, che ha presentato il suo nuovo libro.

La vita in diretta, il conduttore ringrazia Alba Parietti: “Bellissima stagione insieme”

Essendo stata, come suddetto, per Alba Parietti l’ultima ospitata di questa edizione del programma, Alberto Matano negli ultimi secondi della trasmissione, dopo aver salutato le altre ospiti, l’ha abbracciata dicendole: “Grazie per questa bellissima stagione che abbiamo trascorso insieme. Ci ritroveremo prestissimo”. Il programma, lo ricordiamo, finirà venerdì della settimana prossima, 3 giugno: e proprio per via dell’imminente chiusura di stagione, Alberto si è affrettato a mantenere la promessa fatta all’amico Salvo Sottile in occasione delle sue numerose ospitate degli ultimi tempi, andando a trovarlo a I Fatti Vostri.