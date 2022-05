Alberto Matano si lascia sfuggire una frase su Amici Di Maria De Filippi

La vita in diretta, il conduttore fa una gag e cita un programma della concorrenza: è Amici

Si è chiusa con un divertente siparietto la puntata de La vita in diretta di oggi, venerdì 20 maggio 2022, dove il padrone di casa Alberto Matano ha ospitato, tra gli altri, Al Bano, proprio nel giorno del suo 79esimo compleanno. Vista la particolare ricorrenza, non potevano mancare gli auguri per il cantante di Cellino San Marco, al quale Anna Pettinelli e Stefania Orlando hanno cantato ‘Happy Birthday’. A loro, o meglio solo alla Pettinelli, Alberto si è rivolto facendo una battuta, ossia: “Si vede che fai Amici…”. Sentendo ciò, sia Anna che gli altri ospiti sono scoppiati a ridere. Lei ha inoltre commentato: “Mi hanno contagiata ecco perchè canto”; Stefania ha scherzato invece dicendo: “L’anno prossimo parteciperà come concorrente”, mentre Matano si è complimencato ironicamente con lei dicendole che è molto intonata.

“Ci seguono in pochi”, la battuta di Alberto Matano sugli ottimi ascolti del programma

Gag con Anna Pettinelli a parte, il conduttore de La vita in diretta ha anche fatto una battuta gli ascolti altissimi che la trasmissione ultimamente sta ottenendo, dando parecchio filo da torcere alla concorrenza. Scherzando con Al Bano, ha detto infatti “Quei pochi, pochissimi che ci seguono…”. Ricordiamo, a proposito di record d’ascolti, che negli ultimi giorno lo share è stato spesso sopra quota 20% e questa settimana ha addirittura superato anche il 21%.

L’appello del giornalista alla fine della puntata de La vita in diretta di oggi

Finita la trasmissione, come ogni venerdì Alberto Matano (che ieri ha parlato di un grande dolore) ha chiuso la diretta facendo un appello ai telespettatori. L’appello di oggi è stato a favore dell’Istituto Pasteur, che da anni lotta contro le malattie infettive e i tumori, a favore della ricerca. Per sostenere la campagna benefica in questione è possibile telefonare o inviare un sms al numero 45583: come per tutte le altre iniziative di solidarietà lanciate in televisione, il valore della telefonata è di 5 o 10€, mentre con l’sms si possono donare 2€. “Come vi dico sempre, un piccolo gesto può fare tanto per chi è meno fortunato di noi” sono state le parole con le quali Alberto ha chiuso il programma, sottolineando: “Lunedì saremo a meno due settimane dalla fine di questa edizione. Vi aspetto e vi ringrazio per questa settimana pazzesca che ci avete regalato. Vi auguro buon weekend!”, il tutto con ‘Nostalgia Canaglia’ in sottofondo.