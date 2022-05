“Grande dolore”, Alberto Matano scosso per il dramma che ha colpito…

La vita in diretta torna sulla drammatica vicenda di Tiziana Cantone: “Una storia dolorosa”

Si è tornato a parlare, a distanza di alcuni anni, della triste storia di Tiziana Cantone nella puntata de La vita in diretta di oggi, giovedì 19 maggio 2022, dove il padrone di casa Alberto Matano nel talk che si è svolto nella seconda parte della trasmissione ha ospitato Barbara Alberti, Alba Parietti, Barbara Foria e Luca Bianchini. Con loro ha commentato tra le altre cose, appunto, la tragedia della ragazza napoletana. “E’ una storia molto dolorosa” ha premesso, ricordando che Tiziana è morta in circostanze misteriose dopo la pubblicazione e la diffusione in rete di video che la ritraevano in atteggiamenti molto intimi con un uomo. Ora della morte di Tiziana se ne riparla perchè, impressionante ma vero, girano di nuovo alcuni suoi video in rete.

Alberto Matano provato per il dramma di Tiziana Cantone: “Mando un abbraccio alla madre”

“Quello di Tiziana è un dramma che si riaffaccia a distanza di tanti anni perchè quei video sono tornati online” ha spiegato il conduttore de La vita in diretta, continuando: “Francamente ci aspettavamo e speravamo che quei filmati fossero, non dico spariti, ma almeno dimenticati”.

Sappiamo, purtroppo, che quello che finisce sul web non lo si può più cancellare

ha detto inoltre, mandando in onda un servizio nel quale la mamma della ragazza ha fatto un appello chiedendo che venga ridata una volta per tutte dignità alla figlia. “Mando un abbraccio alla madre di Tiziana” ha commentato il giornalista dopo il servizio in questione. Sulla vicenda si sono espressi poi, ovviamente, anche i suoi ospiti.

La vita in diretta, il conduttore e l’affetto dei telespettatori: “Grazie come ogni giorno”

Dopo la pagina dedicata a Tiziana Cantone, Alberto Matano ha affrontato temi più leggeri con i suoi ospiti di oggi e, finita la diretta, prima di dare la linea al collega Flavio Insinna per l’appuntamento odierno de L’Eredità, ha voluto ringraziare ancora una volta i telespettatori per l’affetto che, mai come in quest’ultimo periodo, stanno dimostrando al programma: anche ieri la trasmissione è volata infatti a più del 20% di share, dopo il record dell’altro ieri quando lo share ha addirittura superato il 21%, facendo tremare Barbara d’Urso…