Alessandro Cattelan, panico all’Eurovision: si è venuto a sapere che…

Alessandro Cattelan a La vita in diretta: l’annuncio della positività al Covid di un ragazzo de Il Volo

E’ intervenuto in collegamento da Torino con l’inviata de La vita in diretta il conduttore dell’evento musicale che ieri sera ha ottenuto oltre 5milioni e mezzo di telespettatori e più del 27% di share. Nel collegamento in questione, prima di commentare il successo della puntata d’esordio e svelare qualche anticipazione sulla seconda, Cattelan non ha saputo dire cosa accadrà con Il Volo, vista la scoperta della positività al Covid di uno dei tre ragazzi. “L’ho saputo poco fa” ha spiegato, mentre la giornalista del programma di Rai1 ha asserito che molto probabilmente, in occasione dell’ospitata, Il Volo si presenterà, per forza di cose, con un’insolita formazione a due. “Ora si sta svolgendo la conferenza stampa e si capirà cosa succederà” sono state le parole della Cacio (il positivo pare sia Gianluca Ginoble).

“Ecco cosa farò se vinceranno Mahmood e Blanco”, le parole del conduttore dell’ESC

Rispondendo, invece, alla domanda di Alberto Matano, il quale gli ha chiesto cosa farebbe se vincessero i due rappresentanti italiani, Alessandro Cattelan si è limitato a dire scherzosamente: “Festeggerei con loro, anche se stargli dietro non sarebbe facile, loro sono giovani, io invece ormai ho una certa età”. A proposito di età, dallo studio de La vita in diretta gli sono stati poi fatti gli auguri, essendo oggi il suo compleanno (compie quarantadue anni).

Cattelan a La vita in diretta: “Dispiaciuto per l’eliminazione di Albania e Lettonia”

Ad intervenire dallo studio è stato anche Fabio Canino, oggi ospite di Alberto Matano, il quale ha chiesto al conduttore dell’Eurovision Song Contest (come suddetto partito con ascolti pazzeschi): “So che, da regolamento, non puoi parlare dei cantanti in gara, ma tra quelli eliminati c’è un tuo preferito?”.

Sono un grandissimo fan dell’Albania e della Lettonia, mi dispiace per la loro eliminazione

ha detto Alessandro, non nascondendo: “Quando abbiamo letto i voti sono rimasto abbastanza sconvolto”. Ha infine ironizzato sul fatto di non poter assolutamente rivelare in anticipo cosa succederà domani sera nella seconda semifinale, accennando solamente: “Due di noi conduttori canteranno e uno ballerà…”.