Alessia Marcuzzi verso il ritorno a Mediaset dopo l’addio? Gira voce che…

Alessia Marcuzzi e la sua assenza in Tv: la richiesta di una telespettatrice al giornalista

Sull’ultimo numero del magazine Nuovo una lettrice ha voluto scrivere una lunga email a Maurizio Costanzo per sapere che fine ha fatto la popolare conduttrice, che ormai da quasi un anno è assente dalla Tv: “Non è uno spreco tenere fuori dai giochi una professionista del suo calibro?” A questo punto il popolare giornalista ha rivelato di essere assolutamente d’accordo con la lettrice in questione, anche perchè da sempre è stata una delle conduttrici più amate, oltre ad aver condotto programmi di punta, come L’Isola dei Famosi, Temptation Island e Le Iene:

“Di sicuro lei manca tanto alla Televisione italiana, anche perchè è uno dei volti più amati dal pubblico a casa…”

Maurizio Costanzo non ha dubbi sulla conduttrice: “Mediaset penso sia il luogo più giusto per lei”

Successivamente il popolare giornalista, sempre nella sua rubrica su Nuovo in cui parla con i lettori di Tv e dei personaggi che la animano, ha anche dichiarato di sperare che Alessia Marcuzzi, la quale è sempre al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in Tv, abbia capito cosa vuole fare della sua vita, nella speranza che torni a condurre un programmai Tv a Mediaset (Azienda per cui ha lavorato ben 25 anni ininterrotti, ottenendo grandissimi successi):

“Io spero abbia capito che cosa vuole fare e, soprattutto, le auguro di trovare al più presto chi, in Tv, è in grado di assecondarla. Penso che Mediaset sia il luogo giusto….”

E a pensarla allo stesso modo anche tantissimi fan della conduttrice, che ovviamente sui social hanno già dichiarato di sperare di poterla rivedere ben presto alla conduzione di un programma di successo (magari la nuova edizione de La Talpa?).

Alessia Marcuzzi e la sua decisione di allontanarsi dalla Tv, il giornalista: “La capisco”

Maurizio Costanzo, il quale ha dovuto incassare il rifiuto di Teo Teocoli, che ha preferito non andare come ospite nel suo storico talk show, ha poi concluso questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, asserendo di essersi messo nei panni della conduttrice e di aver capito perfettamente il suo bisogno di cambiare e fare altro: “E’ del tutto fisiologico…”