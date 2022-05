Alvin infortunato: “Tendine spaccato”, continua la tensione con Ilary Blasi

“Mi si è spaccato il tendine del dito”: piccolo infortunio per Alvin

L’Isola dei Famosi 2022 è all’insegna degli infortuni e degli incidenti: Nick si è fatto male, salvo poi rientrare in gioco dopo un periodo in infermeria, per non parlare di Roger Balduino e Guendalina. Infine è successo anche all’inviato Alvin infortunarsi lievemente: “Mi si è spaccato il tendine del dito”. L’ha dovuto steccare e il primo ad accorgersene è stato l’opinionista Nicola Savino. Ma anche in quest’occasione l’inviato non si è risparmiato una piccola frecciatina alla conduttrice del reality show di Canale5: ha detto che a furia di scrivere all’avvocato gli si è spaccato il tendine.

Alvin, tensione alle stelle con Ilary Blasi: “Tu occupati dello studio, io della playa”

Continua la tensione alle stelle tra Alvin e Ilary Blasi: i due ci stanno prendendo gusto a mostrare al pubblico e a coloro che scrivono di televisione quello che vogliono vedere; tutto è partito con una voce di corridoio che li voleva insofferenti e ormai stanchi l’uno dell’altra, ma poi i due si sono divertiti ad alimentare queste voci con battibecchi piuttosto spontanei. Questa sera, però, l’inviato se n’è uscito con una frase che ha fatto gelare lo studio: “Se vuoi giocare devi venire qui in Honduras. Tu occupati dello studio, io della Playa”. Solamente un’uscita goliardica oppure è stata dettata da una certa insofferenza?

Vladimir Luxuria commenta l’infortunio di Alvin: “Qui abbiamo il regista con un dolore alla caviglia”

Oltre all’infortunio di Alvin, che si è rotto il tendine di un dito, c’è anche il regista dell’Isola dei Famosi che ha un piccolo dolore alla caviglia, come ha svelato l’opinionista Vladimir Luxuria. E continuano, comunque, i battibecchi tra l’inviato e la conduttrice. A quest’ultima ha chiesto, a un certo punto, che tipo di programma stesse guardando e addirittura l’opinionista le ha dovuto spiegare la prova che i naufraghi avrebbero poi dovuto affrontare al fine di avere una ricompensa adeguata. Intanto Lory Del Santo ha definito disgustoso Nicolas Vaporidis.