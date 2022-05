Isola dei Famosi, Lory Del Santo non ha pietà di Nicolas Vaporidis: “Disgustoso”

Nicolas Vaporidis contro la naufraga: “Non mi piace la sua finzione e la sua ipocrisia”

E’ da poco iniziata una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Ed in questa circostanza Ilary Blasi ha iniziato la trasmissione volendo parlare subito con Lory Del Santo, la quale in questi giorni ha litigato furiosamente con diversi naufraghi, tra i quali il popolare attore romano. Proprio quest’ultimo, interpellato stasera dalla conduttrice su tutta questa faccenda, non ha speso parole al miele nei confronti della donna, asserendo senza indugio alcuno di credere che faccia da sempre il doppio gioco con tutti:

“Lory dice una cosa e ne fa un’altra…La finzione e l’ipocrisia sono cose che non sopporto…Non la odio, ma secondo me fa certe cose apposta…”

Lory Del Santo rispedisce al mittente le accuse: “Il naufrago parla male di me in maniera disgustosa”

Ha poi preso la parola la popolare naufraga dell’Isola dei Famosi, la quale ha ovviamente rispedito al mittente le accuse mosse nei suoi confronti da Nicolas Vaporidis, che oggi è stato criticato da Delia Duran a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso. In pratica la concorrente ha dapprima rivelato di aver inizialmente nutrito una certa stima per l’attore, ma nel momento in cui ha saputo che ha parlato male alle sue spalle ha ovviamente cambiato idea:

“Pensavo fosse una persona giusta…Ma non è così…Lui si è sempre messo d’accordo con gli altri per far parlare male di me…Lui parla solo male di me in maniera disgustosa…”

La naufraga non ha poi fatto mistero di credere che dalla sua bocca escano solo falsità, invitando tutti a non dargli retta.

Vladimir Luxuria interviene a L’Isola dei Famosi: “Diteci cosa succede a telecamere spente”

Successivamente Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo hanno continuato a dirsene di tutti i colori tirando in ballo anche cose successe a telecamere spente. Per tale ragione è poi intervenuta la popolare opinionista, che ha dapprima rivelato di non sopportare minimamente le persone che cambiano atteggiamento in base alla telecamera accesa, e successivamente ha chiesto ai due rivali di dire una volta per tutte la verità: “Se c’è qualcosa che non digerisco sono quelle persone che cambiano con le telecamere accese o spente…Qualcuno ci dica cosa succede quando non venite ripresi…”