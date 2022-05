Beautiful, l’attrice di Brooke senza parole: c’entrano due attori italiani

Katherine Kelly Lang a bocca aperta: il merito è di due comici italiani

Una delle protagoniste indiscusse di Beautiful è Brooke. Presente fin dalla prima puntata la Logan ha collezionato una quantità infinita di matrimoni e divorzi ma il suo unico grande amore è sempre e solo uno solo: Ridge Forrester! L’attrice di Brooke una settimana fa, dopo una gita a cavallo con i suoi amici, è inciampata rompendosi la caviglia. E’ stata sottoposta a un intervento chirurgico e dovrà stare a riposo per qualche settimana. La sua covalescenza è stata allietata dalla visita inaspettata di due attori italiani: Pio e Amedeo! Perché i due comici sono andati a casa di Katherine Kelly Lang? Il motivo è presto detto: stanno girando la nuova edizione di Emigratis che andrà in onda su Italia 1 il prossimo autunno. Il fortunato programma racconta le vacanze dei due amici foggiani che incontrano in giro per il mondo i vip. Il loro scopo è quello di importunarli e metterli in imbarazzo.

Pio e Amedeo a casa dell’attrice di Brooke per Emigratis: la sua reazione

Come ha reagito Katherine Kelly Lang alla visita inaspettata dei due attori italiani? L’attrice ha postato sul suo profilo Instagram foto e video della sorpresa e ha scritto:

“Guarda chi si è intrufolato in casa nostra oggi, ha mangiato il nostro cibo e ha dato tanti baci a Brooke facendomi ridere tutto il pomeriggio e distraendomi dalla caviglia rotta”.

L’attrice di Beautiful ha ritrovato il sorriso grazie alle battute e ai bizzarri modi di fare dei due foggiani che ritroveremo su Italia 1 nella prossima stagione televisiva.

Katherine Kelly Lang ritrova il sorriso dopo il pauroso incidente

Quella appena trascorsa non è stata una settimana facile per l’attrice di Brooke. La radiografia al piede fatta subito dopo l’incidente ha evidenziato la rottura di tre ossa della caviglia per cui si è reso necessario un intervento chirurgico d’urgenza. Per sei settimane dovrà stare a riposo e, probabilmente, non potrà tornare subito sul set di Beautiful dove, nel frattempo, ci sarà uno sgradito ritorno per la famiglia Forrester. L’appuntamento con la soap opera americana è tutti i pomeriggi su Canale5.