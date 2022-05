Beautiful, l’attrice di Quinn anticipa: “Per la prima volta parleremo di…”

Rena Sherel Sofer della soap di Canale5: “Parleremo apertamente di una questione intima”

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia le vicende di Quinn ed Eric non stanno avendo grande risalto. Le anticipazioni americane, però, annunciano che la coppia tornerà presto prepotentemente alla ribalta. I due entreranno in crisi. Quinn intreccerà una relazione con Carter. Eric scoprirà di soffrire di impotenza. Svela l’attrice di Quinn Fuller sulle pagine di Nuovo Tv:

“Alla base della crisi del suo matrimonio ci saranno tematiche che raramente vengono trattate in televisione”.

Infatti è raro che in una soap opera si affronti un tema delicato e intimo come quello dell’impotenza maschile. L’attrice dice di avere solo una cosa in comune con il suo personaggio: l’amore incondizionato e totale per i propri figli, per il resto sono completamente diverse. Rena non è disposta come Quinn a fare di tutto per essere la moglie perfetta per suo marito.

La confessione spiazzante dell’attrice di Quinn: “Mi ha toccato il cuore”

Rena Sherel Sofer non ha dubbi sul suo momento preferito a Beautiful: “Il bellissimo matrimonio di Quinn ed Eric. Mi ha davvero toccato il cuore”. Il suo matrimonio però, come detto, entrerà presto in crisi a causa di due terzi incomodi: Carter e Donna. Eric, infatti, intreccerà una relazione extraconiugale con la sua ex moglie. L’attore di Eric ha rivelato che ci saranno delle conseguenze. L’attrice della Fuller rivela che lei ed Eric faranno di tutto per salvare il proprio matrimonio perché si amano molto ma ci riusciranno davvero? E, soprattutto, come reagirà la signora Forrester quando scoprirà chi è l’amante del marito?

L’attrice di Quinn svela le sue passioni fuori dal set: “Ne ho due”

Rena Sherel Sofer riesce a conciliare la sua vita privata con quella pubblica mantenendo la prima al riparo dal gossip. Fuori dal set l’attrice di Beautiful ha due passioni a cui spera di potersi dedicare a tempo pieno quando non reciterà più: “Ne ho due: salvare gli animali in difficoltà e realizzare sculture in ceramica”. L’appuntamento con Beautiful è tutti i pomeriggi alle 13:45 su Canale 5: i colpi di scena sono dietro l’angolo!