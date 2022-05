Beautiful, il ritorno di Sheila promette scintille. L’attrice: “Vi stupirò”

Kimberlin Brown torna nella soap di Canale5: clamorosi colpi di scena in arrivo

Beautiful è una delle soap opera più seguite al mondo, va in onda da 35 anni e può vantare milioni di fan in ogni angolo del pianeta. Le anticipazioni americane annunciano un clamoroso ritorno a Los Angeles: quello di Sheila Carter! La perfida donna, ex moglie di Eric Forrester, porterà scompiglio in tutta la famiglia. Durante il matrimonio tra Finn e Steffy busserà alla porta di Villa Forrester e annuncerà a tutti di essere la madre biologica del bel dottore! I componenti della famiglia Forrester rimarranno a bocca aperta, pensavano di essersi liberati per sempre di colei che gli ha procurato solo guai e dolore. Kimberlin Brown, che interpreta Sheila, ha rivelato al settimanale Nuovo Tv:

“Per me è eccitante tornare sul set. Ogni volta ho l’opportunità di trovare nuovi spunti per dare altre sfumature al mio personaggio. Non si sa mai cosa può fare: è imprevedibile”.

Beautiful, l’attrice di Sheila rivela: “Sono tanti i ricordi che mi legano alla soap”

Kimberlin Brown confessa che sono veramente tanti i ricordi che la legano alla soap opera americana. A Nuovo Tv svela il più bello:

“Quando ho ricevuto la telefonata del produttore Bill Bell: mi diceva che sarei passata da Febbre d’amore a Beautiful. Dovetti mantenere il segreto a lungo”.

La presenza della Carter non passerà di certo inosservata a Los Angeles: metterà i bastoni tra le ruote a Steffy e cercherà di farla separare da Finn. Le anticipazioni americane svelano che addirittura la perfida donna ucciderà suo figlio che farà da scudo alla moglie. Come accoglieranno i telespettatori di Canale 5 questo ritorno? Di certo i colpi di scena non mancheranno (alcuni riguarderanno Hope e Liam)!

Kimberlin Brown confessa: “Amo l’Italia, ho vissuto a Milano”

L’attrice di Sheila, in questi quattro anni di assenza dal set di Beautiful non è stata con le mani in mano: ha avviato due nuove società e ha firmato un contratto per girare una sit-com. L’attrice dice di amare molto il nostro Paese: “Io amo l’Italia. Ci sono stata diverse volte e ho anche vissuto a Milano per un periodo quando ero ragazza e facevo la modella. Ho ricordi bellissimi”.