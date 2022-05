Blanco e Mahmood, tensione per l’Eurovision Song Contest: “Siamo preoccupati”

I due cantanti non nascondono l’emozione per l’Eurovision Song Contest: “L’ansia c’è”

Stasera andrà in onda l’ultima semifinale dell’Eurovision Song Contest in attesa di vede poi la finale di sabato sera dove accederanno e si esibiranno Blanco e Mahmood di diritto. Intanto i due cantanti hanno rilasciato un’intervista sulle pagine del quotidiano Il Tempo ed hanno raccontato le loro emozioni e sensazioni di questo momento. “L’ansia c’è e ci stiamo preoccupando di fare bene” ammettono i due cantanti. Dall’esibizione di Mahmood e Blanco ci si può aspettare di tutto e i due sono pronti ancora una volta a stupire il pubblico che, stavolta, sarà internazionale. La loro performance infatti non avrà nulla a che vedere con quella del Festival di Sanremo. Innanzitutto perché il brano è stato tagliato per ragioni di durata, poi non ci sarà l’orchestra. Ma le emozioni non mancheranno.

“Andremo di freestyle e uscirà qualcosa di diverso così come è stato ogni volta che l’abbiamo cantata”

concludono.

Blanco e Mahmood pronti per nuovi progetti: “Un giorno faremo qualcosa insieme”

Dal Festival di Sanremo i due cantanti hanno avuto un successo incredibile e come duo artistico sembrano funzionare parecchio. L’esperienza dell’Eurovision Song Contest è solo la conferma del loro sodalizio e adesso i fan si chiedono se in futuro ci sarà la possibilità di rivederli insieme. Nel corso dell’intervista i due aprono all’ipotesi. In particolare Blanco dice:

“Un giorno ci metteremo lì e faremo qualcosa insieme. E’ un po’ rompiscatole però mi farebbe molto piacere. Siamo come Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo”.

Il cantante aggiunge inoltre che lui e Mahmood si completano a vicenda, quando uno è arrabbiato l’altro è di buonumore e viceversa.

Per Mahmood è la seconda volta all’evento musicale: “Situazioni completamente diverse”

Mentre Blanco gareggerà all’evento internazionale per la prima volta Mahmood è già stato in gara nel 2019. Qualcuno potrebbe pensare che l’Eurovision Song Contest per lui, dunque, sia più facile in quanto già veterano ma in realtà non è così. A tal proposito il cantante, dopo un gesto scaramantico, dice: “Sono due situazioni completamente diverse”. Mahmood spiega infatti che nel 2019 raccontava la sua storia, di quando era piccolo. Invece con Blanco è tutta un’altra storia.